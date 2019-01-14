В Новосибирске потеплеет до -2 градусов

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В Новосибирске потеплеет до -2 градусовРубрика: общество
14.01.2019 16:25
фото с сайта pixabay.com
Серьёзные погодные изменения ждут жителей Новосибирской области в течение предстоящих трёх дней.
По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ближайшие три дня, с 15 по 17 января, в регионе продержится довольно тёплая погода.
Завтра, 15 января, ночью температура по прогнозам составит -9…-14, местами при прояснениях до 23 градусов. Днём же потеплеет до -2…-7 градусов, местами до 12. Ветер будет южный с силой в 4-9 метров в секунду с порывами до 17.
«Днём в отдельных районах небольшой снег, слабые метели. При прояснениях изморозь. На дорогах гололедица», – сообщили синоптики.
В ночь на среду, 16 января, ожидается -10…-15 градусов, при прояснениях до -23. Днём температура составит -7…-12 градусов. В отдельных районах пройдёт небольшой снег. Сопровождать это всё будет западный ветер силой 4-9 метров в секунду с порывами до 14.
Ночью в четверг, 17 января, погода составит -13…-18 градусов. Днём прогнозируют -11…-16 градусов. Ветер будет западный, 3-8 метров в секунду.
Напомним, 14 января в Новосибирске 61 дом отключили от тепла и горячей воды.
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