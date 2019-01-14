3 балла
-14
67.19 77.07
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Ретро FM» дарит путевки в загородный отель

сегодня 18:02 Общество 0 Коммент.

Заключить договор на вывоз мусора в Новосибирске станет проще

сегодня 17:09 Общество 0 Коммент.

Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»

сегодня 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до -2 градусов

сегодня 16:25 Общество 0 Коммент.

В Сибирском Сбербанке сменился заместитель председателя

сегодня 16:02 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске у директора школы украли 25 тысяч рублей

сегодня 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелась квартира с двумя детьми

сегодня 14:07 Хроника 0 Коммент.

Суд поддержал мэрию Новосибирска в деле против «Макдоналдса»

сегодня 14:02 Бизнес 0 Коммент.

В Ростовской области в результате взрыва газа частично обрушился дом

сегодня 13:22 Хроника 0 Коммент.

Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт общероссийская акция помощи птицам

сегодня 13:06 Общество 0 Коммент.

Экс-начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взятки

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Сибиряк отдаёт автограф Валентина Стрыкало в обмен на «Жигули»

сегодня 11:14 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске 61 дом отключили от тепла и горячей воды

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Движение на Транссибе восстановлено после крупной аварии

сегодня 10:30 Хроника 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев начали год с поиска новой работы

сегодня 10:29 Работа 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукции

сегодня 08:27 Экономика 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до -2 градусов

Рубрика: общество

14.01.2019 16:25

фото с сайта pixabay.com

Серьёзные погодные изменения ждут жителей Новосибирской области в течение предстоящих трёх дней.

По данным Западно-Сибирского Гидрометцентра, в ближайшие три дня, с 15 по 17 января, в регионе продержится довольно тёплая погода.

Завтра, 15 января, ночью температура по прогнозам составит -9…-14, местами при прояснениях до 23 градусов. Днём же потеплеет до -2…-7 градусов, местами до 12. Ветер будет южный с силой в 4-9 метров в секунду с порывами до 17.

«Днём в отдельных районах небольшой снег, слабые метели. При прояснениях изморозь. На дорогах гололедица», – сообщили синоптики.

В ночь на среду, 16 января, ожидается -10…-15 градусов, при прояснениях до -23. Днём температура составит -7…-12 градусов. В отдельных районах пройдёт небольшой снег. Сопровождать это всё будет западный ветер силой 4-9 метров в секунду с порывами до 14.

Ночью в четверг, 17 января, погода составит -13…-18 градусов. Днём прогнозируют -11…-16 градусов. Ветер будет западный, 3-8 метров в секунду.

Напомним, 14 января в Новосибирске 61 дом отключили от тепла и горячей воды.

Теги: погода Гидрометцентр

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Ретро FM» дарит путевки в загородный отель

сегодня 18:02 Общество 0 Коммент.

Заключить договор на вывоз мусора в Новосибирске станет проще

сегодня 17:09 Общество 0 Коммент.

Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»

сегодня 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до -2 градусов

сегодня 16:25 Общество 0 Коммент.

В Сибирском Сбербанке сменился заместитель председателя

сегодня 16:02 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске у директора школы украли 25 тысяч рублей

сегодня 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелась квартира с двумя детьми

сегодня 14:07 Хроника 0 Коммент.

Суд поддержал мэрию Новосибирска в деле против «Макдоналдса»

сегодня 14:02 Бизнес 0 Коммент.

В Ростовской области в результате взрыва газа частично обрушился дом

сегодня 13:22 Хроника 0 Коммент.

Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт общероссийская акция помощи птицам

сегодня 13:06 Общество 0 Коммент.

Экс-начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взятки

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Сибиряк отдаёт автограф Валентина Стрыкало в обмен на «Жигули»

сегодня 11:14 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске 61 дом отключили от тепла и горячей воды

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Движение на Транссибе восстановлено после крупной аварии

сегодня 10:30 Хроника 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев начали год с поиска новой работы

сегодня 10:29 Работа 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукции

сегодня 08:27 Экономика 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
17.12.2018

Стоять будем

Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...

Читать далее
Image
22.09.2016

Красные камни и чёрная пурга

Как растут норильские школьники в усло...

Читать далее
Image
09.06.2014

Сама приплыла

Восемь версий потопа на Алтае, высказанных в прессе и блогах...

Читать далее

Новости по теме

Тепло и солнечно будет в Новосибирске на предстоящей неделе вчера 15:33 Потепление и южный ветер придут на выходных в Новосибирск 11.01.2019 К концу недели в Новосибирске похолодает до -30 градусов 09.01.2019

Популярное

Image

В Новосибирске мать оставила ребёнка одного в квартире на всю ноч...

Image

Тело Ирины Синельниковой найдено в Кемеровской области

Image

Ведутся активные поиски: бердчанка уехала продавать машину и проп...

Image

Пропавшая бердчанка задушена покупателями автомобиля

Image

Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребё...

Image

Закрыли уголовное дело по хирургу, лишившему ребёнка части генита...

Image

Около 200 человек ищут пропавшую бердчанку в ночном лесу

Image

В Омске на улице нашли годовалого ребёнка

Image

Пропавшую новосибирскую девочку нашли в Омске

Image

В ДТП под Новосибирском погибла 18-летняя девушка

Image

«Длинные выходные» в 2019 году: как будем отдыхать на праздниках

Image

В Карасуке мужчина жестоко разделался с гражданской женой

Image

Новосибирский театральный секс-символ женился