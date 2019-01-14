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В Новосибирске пройдёт общероссийская акция помощи птицам

Рубрика: общество, культура

14.01.2019 13:06

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Новосибирцы смогут присоединится к акции, которая пройдёт на территории Дома культуры «Приморский».

Всероссийский день зимующих птиц отмечается 15 января с зимы 2002-2003 года, когда была проведена первая культурно-экологическая акция помощи птицам – «Покормите птиц!». Суть акции сводится к кормлению зимующих птиц, многие из которых пережидают холода в черте города и испытывают проблемы с нахождением пищи. В Новосибирске ежегодно мероприятие проводится совместными усилиями сотрудников ДК «Приморский» и жителями микрорайона ОбьГЭС, которые собираются на территории дома культуры и наполняют кормом специально подготовленные кормушки. 

Акция особенно привлекательна для юных защитников природы, которыми из года в год выступают воспитанники дома культуры. Они не только наполняют, но и украшают птичьи кормушки.

Дата проведения мероприятия приурочена к дню рождения писателя-фронтовика Евгения Носова, который своим творчеством призывал жителей родного города к помощи пернатым.

Акция будет проходить с 13:00 у ДК «Приморский» (улица Молодости, 15).

Напомним, новосибирцы смогут помочь одиноким пенсионерам с домашними животными.

Теги: экология птицы акция

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Предложить новость

«Ретро FM» дарит путевки в загородный отель

сегодня 18:02 Общество 0 Коммент.

Заключить договор на вывоз мусора в Новосибирске станет проще

сегодня 17:09 Общество 0 Коммент.

Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»

сегодня 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до -2 градусов

сегодня 16:25 Общество 0 Коммент.

В Сибирском Сбербанке сменился заместитель председателя

сегодня 16:02 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске у директора школы украли 25 тысяч рублей

сегодня 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелась квартира с двумя детьми

сегодня 14:07 Хроника 0 Коммент.

Суд поддержал мэрию Новосибирска в деле против «Макдоналдса»

сегодня 14:02 Бизнес 0 Коммент.

В Ростовской области в результате взрыва газа частично обрушился дом

сегодня 13:22 Хроника 0 Коммент.

Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт общероссийская акция помощи птицам

сегодня 13:06 Общество 0 Коммент.

Экс-начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взятки

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Сибиряк отдаёт автограф Валентина Стрыкало в обмен на «Жигули»

сегодня 11:14 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске 61 дом отключили от тепла и горячей воды

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Движение на Транссибе восстановлено после крупной аварии

сегодня 10:30 Хроника 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев начали год с поиска новой работы

сегодня 10:29 Работа 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукции

сегодня 08:27 Экономика 0 Коммент.

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