В Новосибирске пройдёт общероссийская акция помощи птицам

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Новосибирцы смогут присоединится к акции, которая пройдёт на территории Дома культуры «Приморский».

Всероссийский день зимующих птиц отмечается 15 января с зимы 2002-2003 года, когда была проведена первая культурно-экологическая акция помощи птицам – «Покормите птиц!». Суть акции сводится к кормлению зимующих птиц, многие из которых пережидают холода в черте города и испытывают проблемы с нахождением пищи. В Новосибирске ежегодно мероприятие проводится совместными усилиями сотрудников ДК «Приморский» и жителями микрорайона ОбьГЭС, которые собираются на территории дома культуры и наполняют кормом специально подготовленные кормушки.

Акция особенно привлекательна для юных защитников природы, которыми из года в год выступают воспитанники дома культуры. Они не только наполняют, но и украшают птичьи кормушки.

Дата проведения мероприятия приурочена к дню рождения писателя-фронтовика Евгения Носова, который своим творчеством призывал жителей родного города к помощи пернатым.

Акция будет проходить с 13:00 у ДК «Приморский» (улица Молодости, 15).

Напомним, новосибирцы смогут помочь одиноким пенсионерам с домашними животными.