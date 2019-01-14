В Новосибирске пройдёт общероссийская акция помощи птицам

Лента новостейПредложить новость
Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»
Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу
В Ростовской области в результате взрыва газа частично обрушился дом
Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей
Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах
Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукции
В Новосибирске пройдёт общероссийская акция помощи птицамРубрика: общество, культура
14.01.2019 13:06
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Новосибирцы смогут присоединится к акции, которая пройдёт на территории Дома культуры «Приморский».
Всероссийский день зимующих птиц отмечается 15 января с зимы 2002-2003 года, когда была проведена первая культурно-экологическая акция помощи птицам – «Покормите птиц!». Суть акции сводится к кормлению зимующих птиц, многие из которых пережидают холода в черте города и испытывают проблемы с нахождением пищи. В Новосибирске ежегодно мероприятие проводится совместными усилиями сотрудников ДК «Приморский» и жителями микрорайона ОбьГЭС, которые собираются на территории дома культуры и наполняют кормом специально подготовленные кормушки.
Акция особенно привлекательна для юных защитников природы, которыми из года в год выступают воспитанники дома культуры. Они не только наполняют, но и украшают птичьи кормушки.
Дата проведения мероприятия приурочена к дню рождения писателя-фронтовика Евгения Носова, который своим творчеством призывал жителей родного города к помощи пернатым.
Акция будет проходить с 13:00 у ДК «Приморский» (улица Молодости, 15).
Напомним, новосибирцы смогут помочь одиноким пенсионерам с домашними животными.
Комментарии
Лента новостей
Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»
Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу
В Ростовской области в результате взрыва газа частично обрушился дом
Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей
Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах
Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукции
Статьи по теме
Монстры под водой: кого можно поймать в реках Сибири
Под тёмной водой прячутся тайны огромных размеров и удивительных...
Новости по теме
Популярное