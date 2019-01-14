В Новосибирске у директора школы украли 25 тысяч рублей

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Раскрыта кража из сейфа в новосибирской школе – в преступлении обвиняется 64-летний охранник.

Кража произошла ещё 29 ноября в одной из школ Ленинского района. Как сообщили в пресс-службе регионального МВД, 64-летний сторож подобрал ключ к двери от кабинета директора и похитил из сейфа сумму в 25 тысяч рублей.

Мужчина ранее никогда не был судим. Теперь следствие разбирается, был ли он причастен к каким-либо преступлениям.

Охранника обвиняют по статье «Кража», ему грозит штраф от 500 тысяч рублей, пять лет принудительных работ или ограничение свободы на срок до шести лет.

Напомним, 12 января в Новосибирске угнали коляску.