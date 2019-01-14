В Новосибирске загорелась квартира с двумя детьми

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В Новосибирске загорелась квартира с двумя детьмиРубрика: проиcшествия
14.01.2019 14:07
фото с сайта unsplash.com
В Кировском районе Новосибирска горела трёхкомнатная квартира, в которой находились четыре человека.
14 января в 7 часов на улице Бетонной Кировского района произошёл пожар в квартире на первом этаже дома. Повреждены были домашние вещи на площади в два квадратных метра. Бригада пожарных прибыла быстро. К 7:18 огонь удалось потушить.
Спасатели с помощью специальных устройств эвакуировали четырёх человек: женщину, мужчину и двоих детей. Женщина сразу же была доставлена в больницу № 34.
«Дети и мужчина не пострадали, их удалось спасти целыми и невредимыми. А женщину сразу же доставили в больницу. Нынешнее месторасположение непострадавших неизвестно. Причина пожара устанавливается», – рассказали в пресс-службе МЧС.
Напомним, 12 января в Новосибирске произошёл пожар в садовом обществе
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