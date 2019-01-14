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В Ростовской области в результате взрыва газа частично обрушился дом

Рубрика: проиcшествия

14.01.2019 13:22

фото из группы "МВД I Полиция" во "Вконтакте"

В городе Шахты произошел взрыв бытового газа в девятиэтажном доме.

В 06:18 часов местного времени в ГУ МЧС по Ростовской области поступило сообщение о взрыве бытового газа в городе Шахты на улице Хабарова. В результате взрыва частично обрушились квартиры на 8 и 9 этажах, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным взрыв произошёл на девятом этаже. Из дома эвакуированы 140 человек. Из-под завалов спасены восемь человек, в том числе двухлетний ребёнок. Один человек погиб. Ещё семь жильцов остаются в разрушенных квартирах.

«Минуты тишины и анализ обстановки показывают, что под завалами есть живые люди. Проводятся работы по их обнаружению и деблокированию», – цитирует Интерфакс представителей штаба.

По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования или ненадлежащая его эксплуатация.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске взорвался газ в многоэтажном доме.

Теги: газификация взрывы

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Предложить новость

«Ретро FM» дарит путевки в загородный отель

сегодня 18:02 Общество 0 Коммент.

Заключить договор на вывоз мусора в Новосибирске станет проще

сегодня 17:09 Общество 0 Коммент.

Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»

сегодня 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до -2 градусов

сегодня 16:25 Общество 0 Коммент.

В Сибирском Сбербанке сменился заместитель председателя

сегодня 16:02 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске у директора школы украли 25 тысяч рублей

сегодня 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелась квартира с двумя детьми

сегодня 14:07 Хроника 0 Коммент.

Суд поддержал мэрию Новосибирска в деле против «Макдоналдса»

сегодня 14:02 Бизнес 0 Коммент.

В Ростовской области в результате взрыва газа частично обрушился дом

сегодня 13:22 Хроника 0 Коммент.

Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт общероссийская акция помощи птицам

сегодня 13:06 Общество 0 Коммент.

Экс-начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взятки

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Сибиряк отдаёт автограф Валентина Стрыкало в обмен на «Жигули»

сегодня 11:14 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске 61 дом отключили от тепла и горячей воды

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Движение на Транссибе восстановлено после крупной аварии

сегодня 10:30 Хроника 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев начали год с поиска новой работы

сегодня 10:29 Работа 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукции

сегодня 08:27 Экономика 0 Коммент.

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