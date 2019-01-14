В Ростовской области в результате взрыва газа частично обрушился дом

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В городе Шахты произошел взрыв бытового газа в девятиэтажном доме.

В 06:18 часов местного времени в ГУ МЧС по Ростовской области поступило сообщение о взрыве бытового газа в городе Шахты на улице Хабарова. В результате взрыва частично обрушились квартиры на 8 и 9 этажах, сообщает пресс-служба ведомства.

По предварительным данным взрыв произошёл на девятом этаже. Из дома эвакуированы 140 человек. Из-под завалов спасены восемь человек, в том числе двухлетний ребёнок. Один человек погиб. Ещё семь жильцов остаются в разрушенных квартирах.

«Минуты тишины и анализ обстановки показывают, что под завалами есть живые люди. Проводятся работы по их обнаружению и деблокированию», – цитирует Интерфакс представителей штаба.

По предварительным данным, причиной взрыва стала неисправность газового оборудования или ненадлежащая его эксплуатация.

Напомним, 31 декабря в Магнитогорске взорвался газ в многоэтажном доме.