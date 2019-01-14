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В Сибирском Сбербанке сменился заместитель председателя

Рубрика: бизнес

14.01.2019 16:02

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Руководитель блока «Корпоративный бизнес» займёт должность заместителя председателя крупнейшего банка в России.

Сергей Кузнецов был назначен на должность заместителя председателя Сибирского ПАО «Сбербанк». Ранее он занимал должность руководителя блока «Корпоративный бизнес». Такое решение было принято ПАО «Сбербанк» в результате кадровых изменений. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сергей Кузнецов стал частью команды компании в 2013 году, занимая должность заместителя управляющего и куратора блока «Корпоративный бизнес» Калининградского отделения. В 2016 он занимал пост управляющего Сургутским отделением. 

Напомним, в октябре прошлого года глава Сибирского Сбербанка покинул должность.

 

Теги: Сбербанк карьера

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Заключить договор на вывоз мусора в Новосибирске станет проще

сегодня 17:09 Общество 0 Коммент.

Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»

сегодня 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до -2 градусов

сегодня 16:25 Общество 0 Коммент.

В Сибирском Сбербанке сменился заместитель председателя

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В Новосибирске загорелась квартира с двумя детьми

сегодня 14:07 Хроника 0 Коммент.

Суд поддержал мэрию Новосибирска в деле против «Макдоналдса»

сегодня 14:02 Бизнес 0 Коммент.

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сегодня 13:22 Хроника 0 Коммент.

Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей

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сегодня 10:29 Работа 0 Коммент.

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