В Сибирском Сбербанке сменился заместитель председателя

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Руководитель блока «Корпоративный бизнес» займёт должность заместителя председателя крупнейшего банка в России.

Сергей Кузнецов был назначен на должность заместителя председателя Сибирского ПАО «Сбербанк». Ранее он занимал должность руководителя блока «Корпоративный бизнес». Такое решение было принято ПАО «Сбербанк» в результате кадровых изменений. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Сергей Кузнецов стал частью команды компании в 2013 году, занимая должность заместителя управляющего и куратора блока «Корпоративный бизнес» Калининградского отделения. В 2016 он занимал пост управляющего Сургутским отделением.

Напомним, в октябре прошлого года глава Сибирского Сбербанка покинул должность.