В Сибирском Сбербанке сменился заместитель председателя

Лента новостейПредложить новость
Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»
Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу
В Ростовской области в результате взрыва газа частично обрушился дом
Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей
Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах
Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукции
В Сибирском Сбербанке сменился заместитель председателяРубрика: бизнес
14.01.2019 16:02
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
Руководитель блока «Корпоративный бизнес» займёт должность заместителя председателя крупнейшего банка в России.
Сергей Кузнецов был назначен на должность заместителя председателя Сибирского ПАО «Сбербанк». Ранее он занимал должность руководителя блока «Корпоративный бизнес». Такое решение было принято ПАО «Сбербанк» в результате кадровых изменений. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Сергей Кузнецов стал частью команды компании в 2013 году, занимая должность заместителя управляющего и куратора блока «Корпоративный бизнес» Калининградского отделения. В 2016 он занимал пост управляющего Сургутским отделением.
Напомним, в октябре прошлого года глава Сибирского Сбербанка покинул должность.
Комментарии
Лента новостей
Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»
Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу
В Ростовской области в результате взрыва газа частично обрушился дом
Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей
Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах
Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукции
Статьи по теме
Карты под контролем
С 1 июля в России вступают в силу поправки в налоговый...
Как получить возможность снизить затраты на расчётно-кассовое обслуживание
Способы э...
Отраслевой экспертный подход к развитию крупного и среднего бизнеса
Сбербанк предлагает выг...
Новости по теме
Популярное