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Заключить договор на вывоз мусора в Новосибирске станет проще

Рубрика: общество

14.01.2019 17:09

фото с сайта ecologynsk.ru

Жители частных и многоквартирных домов, которые перешли на прямые договоры по вывозу мусора с региональным оператором Новосибирской области, могут воспользоваться их упрощённой формой.

«Экология Новосибирск» внедрила новую систему заключения договоров в электронной форме. Теперь услуга доступна жителям региона, которым сложно доехать до офиса регионального оператора, договор доступен на сайте.

«Граждане могут распечатать форму договора на вывоз ТКО, подкреплённую печатью регионального оператора и подписью его руководителя, заполнить документ и направить его регоператору любым доступным способом. Данный договор можно подписать по упрощённой схеме без заполнения предварительной заявки», – сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Те граждане, которые не имеют доступа в интернет, смогут получить печатные бланки в своем муниципальном образовании, куда региональный оператор направит необходимое количество договоров.

Напомним, вывозить мусор по-новому начали в Новосибирской области с 1 января.

Теги: экология мусоропереработка мусор

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Предложить новость

«Ретро FM» дарит путевки в загородный отель

сегодня 18:02 Общество 0 Коммент.

Заключить договор на вывоз мусора в Новосибирске станет проще

сегодня 17:09 Общество 0 Коммент.

Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»

сегодня 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до -2 градусов

сегодня 16:25 Общество 0 Коммент.

В Сибирском Сбербанке сменился заместитель председателя

сегодня 16:02 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске у директора школы украли 25 тысяч рублей

сегодня 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелась квартира с двумя детьми

сегодня 14:07 Хроника 0 Коммент.

Суд поддержал мэрию Новосибирска в деле против «Макдоналдса»

сегодня 14:02 Бизнес 0 Коммент.

В Ростовской области в результате взрыва газа частично обрушился дом

сегодня 13:22 Хроника 0 Коммент.

Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт общероссийская акция помощи птицам

сегодня 13:06 Общество 0 Коммент.

Экс-начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взятки

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Сибиряк отдаёт автограф Валентина Стрыкало в обмен на «Жигули»

сегодня 11:14 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске 61 дом отключили от тепла и горячей воды

сегодня 10:57 Общество 0 Коммент.

Движение на Транссибе восстановлено после крупной аварии

сегодня 10:30 Хроника 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев начали год с поиска новой работы

сегодня 10:29 Работа 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукции

сегодня 08:27 Экономика 0 Коммент.

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