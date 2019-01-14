Заключить договор на вывоз мусора в Новосибирске станет проще

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Заключить договор на вывоз мусора в Новосибирске станет прощеРубрика: общество
14.01.2019 17:09
фото с сайта ecologynsk.ru
Жители частных и многоквартирных домов, которые перешли на прямые договоры по вывозу мусора с региональным оператором Новосибирской области, могут воспользоваться их упрощённой формой.
«Экология Новосибирск» внедрила новую систему заключения договоров в электронной форме. Теперь услуга доступна жителям региона, которым сложно доехать до офиса регионального оператора, договор доступен на сайте.
«Граждане могут распечатать форму договора на вывоз ТКО, подкреплённую печатью регионального оператора и подписью его руководителя, заполнить документ и направить его регоператору любым доступным способом. Данный договор можно подписать по упрощённой схеме без заполнения предварительной заявки», – сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.
Те граждане, которые не имеют доступа в интернет, смогут получить печатные бланки в своем муниципальном образовании, куда региональный оператор направит необходимое количество договоров.
Напомним, вывозить мусор по-новому начали в Новосибирской области с 1 января.
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Лента новостей
Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»
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