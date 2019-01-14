Женщина превратила свою квартиру в свалку с тараканами в Новосибирской области

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Женщина превратила свою квартиру в свалку с тараканами в Новосибирской областиРубрика: общество
14.01.2019 17:30
фото с сайта pixabay.com
В Новосибирской области судебные приставы обеспечили доступ в квартиру местной собирательницы мусора, дабы помочь избавиться от всего её «богатства».
Долгое время 41-летняя жительница Татарска копила мусор в своей квартире. Это, естественно, привело к гостям-тараканам, неприятным запахам и жалобам соседей. Ведь антисанитария и насекомые расходились уже и по лестничной площадке. Вразумить женщину хотели и сотрудники администрации Татарска, но она не пошла с ними на диалог, лишь выкрикивала маты из-за закрытой двери.
Тогда администрация добилась через суд доступа в её квартиру для уборки и дезинсекции.
«Судебные приставы совместно с представителем взыскателя, участковым уполномоченным полиции, а также сотрудниками МУП "ДМХ" и Татарской центральной районной больницы осуществили выход по адресу квартиры, в результате чего в жилом помещении и подъезде проведена дезинсекция. Решение суда исполнено в полном объёме», – сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.
Напомним, в декабре томские коммунальщики вывезли свыше трёх грузовиков мусора из квартиры местной жительницы, которая 10 лет собирала хлам – крысы заполонили даже подъезд дома.
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