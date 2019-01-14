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Женщина превратила свою квартиру в свалку с тараканами в Новосибирской области

Рубрика: общество

14.01.2019 17:30

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области судебные приставы обеспечили доступ в квартиру местной собирательницы мусора, дабы помочь избавиться от всего её «богатства».

Долгое время 41-летняя жительница Татарска копила мусор в своей квартире. Это, естественно, привело к гостям-тараканам, неприятным запахам и жалобам соседей. Ведь антисанитария и насекомые расходились уже и по лестничной площадке. Вразумить женщину хотели и сотрудники администрации Татарска, но она не пошла с ними на диалог, лишь выкрикивала маты из-за закрытой двери.

Тогда администрация добилась через суд доступа в её квартиру для уборки и дезинсекции.

«Судебные приставы совместно с представителем взыскателя, участковым уполномоченным полиции, а также сотрудниками МУП "ДМХ" и Татарской центральной районной больницы осуществили выход по адресу квартиры, в результате чего в жилом помещении и подъезде проведена дезинсекция. Решение суда исполнено в полном объёме», – сообщили в пресс-службе УФССП по Новосибирской области.

Напомним, в декабре томские коммунальщики вывезли свыше трёх грузовиков мусора из квартиры местной жительницы, которая 10 лет собирала хлам – крысы заполонили даже подъезд дома.

Теги: УФССП по Новосибирской области мусор

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Предложить новость

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сегодня 18:02 Общество 0 Коммент.

Заключить договор на вывоз мусора в Новосибирске станет проще

сегодня 17:09 Общество 0 Коммент.

Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»

сегодня 17:07 Общество 0 Коммент.

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сегодня 16:25 Общество 0 Коммент.

В Сибирском Сбербанке сменился заместитель председателя

сегодня 16:02 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске у директора школы украли 25 тысяч рублей

сегодня 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу

сегодня 15:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелась квартира с двумя детьми

сегодня 14:07 Хроника 0 Коммент.

Суд поддержал мэрию Новосибирска в деле против «Макдоналдса»

сегодня 14:02 Бизнес 0 Коммент.

В Ростовской области в результате взрыва газа частично обрушился дом

сегодня 13:22 Хроника 0 Коммент.

Родители новосибирских школьников пожаловались на незаконное тестирование детей

сегодня 13:15 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске пройдёт общероссийская акция помощи птицам

сегодня 13:06 Общество 0 Коммент.

Экс-начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взятки

сегодня 12:27 Общество 0 Коммент.

Сибиряк отдаёт автограф Валентина Стрыкало в обмен на «Жигули»

сегодня 11:14 Авто 0 Коммент.

В Новосибирске 61 дом отключили от тепла и горячей воды

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Движение на Транссибе восстановлено после крупной аварии

сегодня 10:30 Хроника 0 Коммент.

Тысячи новосибирцев начали год с поиска новой работы

сегодня 10:29 Работа 0 Коммент.

Новосибирск вошёл в число лидеров по использованию LTE на новогодних каникулах

сегодня 08:39 Общество 0 Коммент.

Новосибирский производитель аэрозольных баллонов увеличит выпуск продукции

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