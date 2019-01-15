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Коттедж-замок продаётся под Новосибирском за 135 миллионов рублей
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Коттедж-замок продаётся под Новосибирском за 135 миллионов рублейРубрика: недвижимость
15.01.2019 13:24
фото с сайта N1.ru
В посёлке Кудряшовский выставлен на продажу коттедж, оформленный в стиле средневекового замка.
Коттедж-замок площадью 1200 квадратных метров располагается на берегу Оби, имеет прямой выход на песчаный пляж. Помимо самого дома на участке в 1,3 гектара располагается гараж на 10 машиномест, дом-баня, мангальная зона и бассейн с витринным остеклением.
«Замок состоит из четырёх этажей над землёй и одного этажа вниз, до которых можно с комфортом добираться на лифте, имеет два тёплых парковочных места для хозяев, все башни в доме функциональные на каждом этаже», – говорится в описании объекта на сайте «Авито».
Внутри дом-замок полностью отделан деревом, мебель также соответствует эко-стилю. Этот объект стал третьим самым дорогим продаваемым домом в Новосибирском регионе. Пальму первенства держат два особняка в Заельцовском районе, которые продаются на сайте N1.ru за 150 миллионов рублей.
Напомним, бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей.
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Коттедж-замок продаётся под Новосибирском за 135 миллионов рублей
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