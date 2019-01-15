Легендарные танки провезут с концертом через Новосибирск

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В Новосибирск заедут танки из Лаоса – технику планируют использовать на парадах и в качестве экспонатов.

Эшелон с 30 советскими танками прибудет в рамках сотрудничества между Минобороны РФ и Минобороны Лаоса – сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области. Торжественная церемония и концерт военного оркестра состоятся 16 января на станции «Новосибирск-Главный». В мероприятии примут участие ветераны Великой Отечественной войны, представители правительства, военно-патриотических движений, молодёжных и ветеранских организаций.

Ранее танки стояли на вооружении лаосской армии. Ожидается, что в Москве технику будут использовать в торжественных парадах, кинематографе, а также в качестве музейных экспонатов.

9 января во Владивосток пришло судно с танками Т-34-85, переданных России армией Лаоса. Договорённость об этом была достигнута в ходе визита министра обороны РФ в Лаос в начале 2018 года.

Напомним, в феврале новосибирские учёные вошли в состав оружейных экспертов Минобороны РФ.