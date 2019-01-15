Линию Новосибирского метрополитена планируют достроить к 2023 году

Лента новостейПредложить новость
Коттедж-замок продаётся под Новосибирском за 135 миллионов рублей
Реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года
Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два месяца
Новосибирский театр собрал более 100 тысяч рублей для помощи детям
Сибирячка рассказала трагическую историю, желая получить совет юристов
Линию Новосибирского метрополитена планируют достроить к 2023 годуРубрика: общество
15.01.2019 15:50
фото с сайта новосибирского метрополитена
Власти Новосибирска рассчитывают достроить Дзержинскую ветку метро к чемпионату мира по хоккею.
Подготовка Новосибирска к проведению молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году требует развития городского транспорта, в частности, метрополитена. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил на совещании, посвящённом задачам городской власти на 2019 год.
«Я хочу, чтобы меня все услышали: без завершения Дзержинской линии метро считать, что мы подготовили транспортную инфраструктуру города к проведению чемпионата, нельзя. Поэтому ответственность колоссальная, и времени осталось мало», – заявил мэр.
Локоть также отметил, что строительство станции «Спортивная» на Ленинской линии будет проходить без остановки движения.
Ранее власти оценивали стоимость завершения Дзержинской ветки в 18,8 миллиарда рублей. На эти деньги планируют достроить второй тоннель до «Золотой Нивы», сделать две новые станции – «Молодёжная» и «Гусинобродская», а также возвести соединительную эстакаду до электродепо «Волочаевское» протяжённостью более трёх километров.
Напомним, в январе стало известно, что метро среди новосибирцев стало ещё популярнее.
Комментарии
Лента новостей
Коттедж-замок продаётся под Новосибирском за 135 миллионов рублей
Реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года
Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два месяца
Новосибирский театр собрал более 100 тысяч рублей для помощи детям
Сибирячка рассказала трагическую историю, желая получить совет юристов
Статьи по теме
МЕМолётность бытия
О самых популярных мемах, челленджах и вирусных видео у...
Два срока – не предел
Почему новосибирские депутаты не стали ограничивать...
Стоять будем
Новосибирцам придётся смириться с тем, что ближайший день без пробо...
Сталин неприкаянный
К чему приведёт общественное обсуждение установки ска...
Чуть-чуть до 90
Новосибирский «Горводоканал» провёл традиционный ежегодный конкур...
Новости по теме
Популярное