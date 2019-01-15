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Линию Новосибирского метрополитена планируют достроить к 2023 году

Рубрика: общество

15.01.2019 15:50

фото с сайта новосибирского метрополитена

Власти Новосибирска рассчитывают достроить Дзержинскую ветку метро к чемпионату мира по хоккею.

Подготовка Новосибирска к проведению молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году требует развития городского транспорта, в частности, метрополитена. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил на совещании, посвящённом задачам городской власти на 2019 год.

«Я хочу, чтобы меня все услышали: без завершения Дзержинской линии метро считать, что мы подготовили транспортную инфраструктуру города к проведению чемпионата, нельзя. Поэтому ответственность колоссальная, и времени осталось мало», – заявил мэр.

Локоть также отметил, что строительство станции «Спортивная» на Ленинской линии будет проходить без остановки движения.

Ранее власти оценивали стоимость завершения Дзержинской ветки в 18,8 миллиарда рублей. На эти деньги планируют достроить второй тоннель до «Золотой Нивы», сделать две новые станции – «Молодёжная» и «Гусинобродская», а также возвести соединительную эстакаду до электродепо «Волочаевское» протяжённостью более трёх километров.

Напомним, в январе стало известно, что метро среди новосибирцев стало ещё популярнее.

 

Теги: общественный транспорт метро Новосибирский метрополитен Локоть Анатолий

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В трёх кузбасских городах активисты планируют провести гей-парады

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сегодня 13:24 Недвижимость 0 Коммент.

Реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года

сегодня 13:08 Общество 0 Коммент.

Новосибирским учителям расскажут, как не сесть за репост

сегодня 12:47 Общество 0 Коммент.

Предложение красноярского сенатора ужесточить закон о СМИ было отвергнуто органами власти

сегодня 12:15 Политика 0 Коммент.

Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два месяца

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский театр собрал более 100 тысяч рублей для помощи детям

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

«На троечку»: лэшмейкер не выдержала критики и публично оскорбила ребёнка оппонента

сегодня 11:28 Woman 0 Коммент.

Сибирякам запретили прогревать машины во дворах

сегодня 11:11 Авто 0 Коммент.

Началась реконструкция новосибирского «Космоса»

сегодня 10:54 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирский преподаватель пойдёт под суд за продажу оценок

сегодня 10:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предстоит сразиться за грант в 45 миллионов рублей

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Икону за 12 миллионов рублей продают на новосибирском «Авито»

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

Школьный психолог требует деньги с мамы синеволосой бердчанки

вчера 18:21 Общество 0 Коммент.

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