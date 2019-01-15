Линию Новосибирского метрополитена планируют достроить к 2023 году

фото с сайта новосибирского метрополитена

Власти Новосибирска рассчитывают достроить Дзержинскую ветку метро к чемпионату мира по хоккею.

Подготовка Новосибирска к проведению молодёжного чемпионата мира по хоккею в 2023 году требует развития городского транспорта, в частности, метрополитена. Об этом мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил на совещании, посвящённом задачам городской власти на 2019 год.

«Я хочу, чтобы меня все услышали: без завершения Дзержинской линии метро считать, что мы подготовили транспортную инфраструктуру города к проведению чемпионата, нельзя. Поэтому ответственность колоссальная, и времени осталось мало», – заявил мэр.

Локоть также отметил, что строительство станции «Спортивная» на Ленинской линии будет проходить без остановки движения.

Ранее власти оценивали стоимость завершения Дзержинской ветки в 18,8 миллиарда рублей. На эти деньги планируют достроить второй тоннель до «Золотой Нивы», сделать две новые станции – «Молодёжная» и «Гусинобродская», а также возвести соединительную эстакаду до электродепо «Волочаевское» протяжённостью более трёх километров.

Напомним, в январе стало известно, что метро среди новосибирцев стало ещё популярнее.