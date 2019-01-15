«На троечку»: лэшмейкер не выдержала критики и публично оскорбила ребёнка оппонента

фото с аккаунта revizor.nsk в Instargam, с сайта pixabay.com

В Instargam разгорелись нешуточные страсти после того, как оскорблённая мастер по наращиванию ресниц из Новосибирска опубликовала сторис с оскорблениями своего критика.

Всё началось с того, что Валентина решила высказать своё мнение по поводу работ лэшмейкера Олеси. Для этого она обратилась к ней в директ в Instargam, отметив, что хочет написать откровенно и много раз сталкивалась с наращиванием ресниц.

«Ваши работы на твёрдую 3. Я бы не рекомендовала вас своим знакомым, которые постоянно наращивают ресницы. (Ещё раз простите за прямоту) у вас на фотографиях обсалютно неправильные ресницы по типажу. Форм лица и разре глаз», – написала Валентина девушке (здесь и далее: орфография и пунктуация автора сохранены).

В ответ же разгневанная от критики незнакомки Олеся решила жестоко, но необдуманно отомстить ей. Она опубликовала сторис с оскорбительными подписями к фото Валентины.

«Мои 48 любовников, сказали, что вы даже на единичку из десяти не тянете. Не удивительно, что вы одна. Я даже им мешок пельменей предлагала, отказываются, говорят не голодные», – пример одной из оскорбительных записей.

Однако больше всей пользователей соцсети возмутили подписи к фото, где Валентина со своим сыном.

«Мало того, что вы сами не очень, но ещё и рожать… У меня нет детей, но я видела, как у других дети получаются… ваш, конечно, на троечку…» – написала Олеся.

Возмущённая таким «ответом» анонимная пользовательница соцсети обратилась в аккаунт revizor.nsk, где и опубликовали всю эту историю. Девушка отметила, что не оправдывает Валентину, но переходить так на личности – это слишком.

В комментариях же люди осудили обеих девушек: одна не должна была давать свою оценку, не являясь мастером или клиентом, а второй не стоило переходить на личности, публично оскорблять девушку и уж тем более её ребёнка. Также многие советовали Валентине обратиться в суд.

«Я обязательно всё это просто так не оставлю. Только почему эта мадам молчит, как до этого атаковала мою страницу своей рекламой, плюс после комментария в личные сообщения начала писать какая я тварь. Я ни в коем случае от своих слов отказываться не буду, даже наоборот», – ответили в комментариях Валентина.

Напомним, в сентябре неудачная стрижка довела жительницу Новосибирска до полиции.