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Началась реконструкция новосибирского «Космоса»

Рубрика: недвижимость, общество

15.01.2019 10:54

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ДМИТРИЯ ПРИБАЛОВЦА в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске начали реставрацию кинотеатра «Космос», на его месте должны открыть современный Центр хоккейного мастерства.

Концессионер приступил к работам по реконструкции кинотеатра «Космос». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал депутат горсовета Дмитрий Прибаловец, на чьём округе расположен объект.

«Сейчас из здания вывозят завалы мусора, и в прямом смысле слова шлака, который для утепления был насыпан на пол в зрительном зале, разгребают свалку мусора, оставленную прошлыми арендаторами на территории у "Космоса"»,  говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, проект будет готов в феврале. После прохождения экспертизы в апреле начнут основные работы по ремонту здания.

«Есть два варианта сроков окончания работ  оптимистичный, к концу этого года, и реалистичный  к лету следующего»,  добавил Дмитрий Прибаловец.

Летом прошлого года мэрия Новосибирска сообщила, что реставрацией «Космоса» займётся Центр хоккейного мастерства. Инвесторы должны отремонтировать кинотеатр, при этом сохранив внешний и исторический вид здания. В нём появится детский спортивный центр с фудкортами и тренажёрами для жителей района.

Напомним, в сентябре стало известно, что стоимость концессии по реконструкции «Космоса» значительно снизилась.

Теги: хоккей Новосибирская область депутаты концессия

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Предложение красноярского сенатора ужесточить закон о СМИ было отвергнуто органами власти

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Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два месяца

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский театр собрал более 100 тысяч рублей для помощи детям

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Началась реконструкция новосибирского «Космоса»

сегодня 10:54 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирцам предстоит сразиться за грант в 45 миллионов рублей

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Икону за 12 миллионов рублей продают на новосибирском «Авито»

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пуговицу времён Наполеона

вчера 18:12 Наука 0 Коммент.

Сибирячка рассказала трагическую историю, желая получить совет юристов

вчера 18:04 Общество 0 Коммент.

«Ретро FM» дарит путевки в загородный отель

вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

Женщина превратила свою квартиру в свалку с тараканами в Новосибирской области

вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Заключить договор на вывоз мусора в Новосибирске станет проще

вчера 17:09 Общество 0 Коммент.

Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»

вчера 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до -2 градусов

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

В Сибирском Сбербанке сменился заместитель председателя

вчера 16:02 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске у директора школы украли 25 тысяч рублей

вчера 15:11 Хроника 0 Коммент.

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вчера 15:04 Общество 0 Коммент.

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вчера 14:07 Хроника 0 Коммент.

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