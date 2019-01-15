Началась реконструкция новосибирского «Космоса»

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ДМИТРИЯ ПРИБАЛОВЦА в соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске начали реставрацию кинотеатра «Космос», на его месте должны открыть современный Центр хоккейного мастерства.

Концессионер приступил к работам по реконструкции кинотеатра «Космос». Об этом на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» рассказал депутат горсовета Дмитрий Прибаловец, на чьём округе расположен объект.

«Сейчас из здания вывозят завалы мусора, и в прямом смысле слова шлака, который для утепления был насыпан на пол в зрительном зале, разгребают свалку мусора, оставленную прошлыми арендаторами на территории у "Космоса"», – говорится в сообщении.

По предварительным оценкам, проект будет готов в феврале. После прохождения экспертизы в апреле начнут основные работы по ремонту здания.

«Есть два варианта сроков окончания работ – оптимистичный, к концу этого года, и реалистичный – к лету следующего», – добавил Дмитрий Прибаловец.

Летом прошлого года мэрия Новосибирска сообщила, что реставрацией «Космоса» займётся Центр хоккейного мастерства. Инвесторы должны отремонтировать кинотеатр, при этом сохранив внешний и исторический вид здания. В нём появится детский спортивный центр с фудкортами и тренажёрами для жителей района.

Напомним, в сентябре стало известно, что стоимость концессии по реконструкции «Космоса» значительно снизилась.