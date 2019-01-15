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Новосибирский преподаватель пойдёт под суд за продажу оценок

Рубрика: проиcшествия

15.01.2019 10:48

Фото с сайта unsplash.com

Прокурор утвердил обвинение в отношении преподавателя СГУПС, который ставил экзамены за взятки.

Доцент кафедры «Управление эксплуатационной работой» Сибирского государственного университета путей сообщения с 2016 по 2017 год брал на руки от студентов суммы от 34 до 43 тысяч рублей. Человек платил деньги и мог не появляться на экзамене, будучи уверенным, что ему поставят положительную оценку.

Мужчина не работает в вузе с 2017 года. В СГУПС пояснили, что в университете действует активная антикоррупционная политика. Администрация заинтересована в том, чтобы подобных ситуаций не было в стенах вуза.

«Вся команда настроена на то, чтобы этого у нас не было», – сообщила администрация СГУПС.

На момент 15 января 2019 года собрано достаточно доказательств, чтобы прокурор мог утвердить обвинение и передать дело в суд. Преподаватель обвиняется во взяточничестве и служебном подлоге.

Напомним, 2 февраля 2018 экс-прапорщик получил срок за взятки от ритуальных агентств в Новосибирске

Теги: вузы наказание взятки

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирским учителям расскажут, как не сесть за репост

сегодня 12:47 Общество 0 Коммент.

Предложение красноярского сенатора ужесточить закон о СМИ было отвергнуто органами власти

сегодня 12:15 Политика 0 Коммент.

Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два месяца

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский театр собрал более 100 тысяч рублей для помощи детям

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Началась реконструкция новосибирского «Космоса»

сегодня 10:54 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирцам предстоит сразиться за грант в 45 миллионов рублей

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Икону за 12 миллионов рублей продают на новосибирском «Авито»

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пуговицу времён Наполеона

вчера 18:12 Наука 0 Коммент.

Сибирячка рассказала трагическую историю, желая получить совет юристов

вчера 18:04 Общество 0 Коммент.

«Ретро FM» дарит путевки в загородный отель

вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

Женщина превратила свою квартиру в свалку с тараканами в Новосибирской области

вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Заключить договор на вывоз мусора в Новосибирске станет проще

вчера 17:09 Общество 0 Коммент.

Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»

вчера 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до -2 градусов

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

В Сибирском Сбербанке сменился заместитель председателя

вчера 16:02 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске у директора школы украли 25 тысяч рублей

вчера 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу

вчера 15:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелась квартира с двумя детьми

вчера 14:07 Хроника 0 Коммент.

Суд поддержал мэрию Новосибирска в деле против «Макдоналдса»

вчера 14:02 Бизнес 0 Коммент.

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