Новосибирский преподаватель пойдёт под суд за продажу оценок

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15.01.2019 10:48
Фото с сайта unsplash.com
Прокурор утвердил обвинение в отношении преподавателя СГУПС, который ставил экзамены за взятки.
Доцент кафедры «Управление эксплуатационной работой» Сибирского государственного университета путей сообщения с 2016 по 2017 год брал на руки от студентов суммы от 34 до 43 тысяч рублей. Человек платил деньги и мог не появляться на экзамене, будучи уверенным, что ему поставят положительную оценку.
Мужчина не работает в вузе с 2017 года. В СГУПС пояснили, что в университете действует активная антикоррупционная политика. Администрация заинтересована в том, чтобы подобных ситуаций не было в стенах вуза.
«Вся команда настроена на то, чтобы этого у нас не было», – сообщила администрация СГУПС.
На момент 15 января 2019 года собрано достаточно доказательств, чтобы прокурор мог утвердить обвинение и передать дело в суд. Преподаватель обвиняется во взяточничестве и служебном подлоге.
Напомним, 2 февраля 2018 экс-прапорщик получил срок за взятки от ритуальных агентств в Новосибирске
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