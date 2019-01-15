Новосибирский преподаватель пойдёт под суд за продажу оценок

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Прокурор утвердил обвинение в отношении преподавателя СГУПС, который ставил экзамены за взятки.

Доцент кафедры «Управление эксплуатационной работой» Сибирского государственного университета путей сообщения с 2016 по 2017 год брал на руки от студентов суммы от 34 до 43 тысяч рублей. Человек платил деньги и мог не появляться на экзамене, будучи уверенным, что ему поставят положительную оценку.

Мужчина не работает в вузе с 2017 года. В СГУПС пояснили, что в университете действует активная антикоррупционная политика. Администрация заинтересована в том, чтобы подобных ситуаций не было в стенах вуза.

«Вся команда настроена на то, чтобы этого у нас не было», – сообщила администрация СГУПС.

На момент 15 января 2019 года собрано достаточно доказательств, чтобы прокурор мог утвердить обвинение и передать дело в суд. Преподаватель обвиняется во взяточничестве и служебном подлоге.

Напомним, 2 февраля 2018 экс-прапорщик получил срок за взятки от ритуальных агентств в Новосибирске