Новосибирский спектакль «Три сестры» 10 раз сыграют в Женеве

фото предоставил театр «Красный факел»

Актёры новосибирского театра «Красный факел» выступят на сцене Швейцарии и Германии.

Творческая группа спектакля «Три сестры» театра «Красный факел» отправилась на гастроли в Европу. Спектакль Тимофея Кулябина покажут 10 раз в Женеве на площадке «Théatre du Loup» и трижды в Берлине на камерной сцене «Deutsches Theater». После этого коллектив ненадолго вернётся в Новосибирск. В марте краснофакельцы выступят на сцене театра «Schauspielhaus» в Цюрихе.

Спектакль «Три сестры» по пьесе Антона Чехова играется на русском жестовом языке, при этом зрителям транслируются субтитры с текстом пьесы. Творческая группа неоднократно выезжала на зарубежные гастроли – спектакль увидели зрители Франции, Австрии, Греции, Эстонии, Беларуси. Число зрителей продолжают расширять за счёт международного проекта «Stage Russia HD», в рамках которого демонстрируют записи лучших российских постановок. Таким образом спектакль Тимофея Кулябина посмотрели в Америке, Англии, Болгарии и Китае.

Напомним, по итогам благотворительной акции «Красный факел» собрал 125 тысяч рублей для детей-сирот.