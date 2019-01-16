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Новосибирский спектакль «Три сестры» 10 раз сыграют в Женеве

Рубрика: культура

16.01.2019 08:35

фото предоставил театр «Красный факел»

Актёры новосибирского театра «Красный факел» выступят на сцене Швейцарии и Германии.

Творческая группа спектакля «Три сестры» театра «Красный факел» отправилась на гастроли в Европу. Спектакль Тимофея Кулябина покажут 10 раз в Женеве на площадке «Théatre du Loup» и трижды в Берлине на камерной сцене «Deutsches Theater». После этого коллектив ненадолго вернётся в Новосибирск. В марте краснофакельцы выступят на сцене театра «Schauspielhaus» в Цюрихе.

Спектакль «Три сестры» по пьесе Антона Чехова играется на русском жестовом языке, при этом зрителям транслируются субтитры с текстом пьесы. Творческая группа неоднократно выезжала на зарубежные гастроли – спектакль увидели зрители Франции, Австрии, Греции, Эстонии, Беларуси. Число зрителей продолжают расширять за счёт международного проекта «Stage Russia HD», в рамках которого демонстрируют записи лучших российских постановок. Таким образом спектакль Тимофея Кулябина посмотрели в Америке, Англии, Болгарии и Китае.

Напомним, по итогам благотворительной акции «Красный факел» собрал 125 тысяч рублей для детей-сирот.

Теги: театры Театр «Красный факел» Тимофей Кулябин

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске встретили танки из Лаоса

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

Сибиряки смогут пройти прослушивание в ГИТИС в своём регионе

сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

НГТУ вошёл в международный рейтинг лучших вузов

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит уикенд в Шерегеше

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

200 домов остались без отопления в Новосибирске

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Новосибирский спектакль «Три сестры» 10 раз сыграют в Женеве

сегодня 08:35 Культура 0 Коммент.

Хоккейной «Сибири» повезло в матче с клубом из Сочи

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы по выходным чаще работают, чем отдыхают с семьёй

сегодня 07:34 Работа 0 Коммент.

Живущей на втором этаже омичке пришлось убрать лестницу к её окну

вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сетевые супермаркеты вытесняют мелкие магазины

вчера 17:14 Бизнес 0 Коммент.

Плесень и трещины в стенах обнаружили в одной из больниц Новосибирской области

вчера 16:48 Общество 0 Коммент.

Линию Новосибирского метрополитена планируют достроить к 2023 году

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Травников поддержит Локтя на выборах мэра Новосибирска

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

Легендарные танки провезут с концертом через Новосибирск

вчера 14:04 Общество 0 Коммент.

В трёх кузбасских городах активисты планируют провести гей-парады

вчера 14:01 Общество 0 Коммент.

Коттедж-замок продаётся под Новосибирском за 135 миллионов рублей

вчера 13:24 Недвижимость 0 Коммент.

Реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года

вчера 13:08 Общество 0 Коммент.

Новосибирским учителям расскажут, как не сесть за репост

вчера 12:47 Общество 0 Коммент.

Предложение красноярского сенатора ужесточить закон о СМИ было отвергнуто органами власти

вчера 12:15 Политика 0 Коммент.

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