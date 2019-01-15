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Новосибирский театр собрал более 100 тысяч рублей для помощи детям

Рубрика: общество

15.01.2019 11:55

фото из группы театра «Красный факел» соцсети «ВКонтакте»

В Новосибирске завершилась ежегодная благотворительная акция – театры «Красный факел» и «Глобус» поддерживают детей, оставшихся без попечения родителей.

В «Красном факеле» подвели итоги благотворительной акции «Будьте добры!». За два месяца театру удалось собрать 125 тысяч рублей – сумму направят в фонд Дома ребёнка № 1. В рамках благотворительного марафона в фойе «Факела» организовали колбу для денежных взносов и пункт сбора подарков для детей. Нововведением этого года стал выпуск лимитированных новогодних открыток с актёрами театров, их подписями и пожеланиями. Стоимость такого сувенира каждый определял для себя сам.

В этом году акцию поддержал «Глобус». В театре принимали подарки для воспитанников Ояшинского детского дома-интерната: развивающие и музыкальные игры, канцелярию, новые игрушки и подгузники.

Благотворительный марафон завершили игрой «Театральной мафия» и благотворительным концертом.

Акция «Будьте добры!» прошла уже девятый раз. Её организатор, актриса «Красного факела» Дарья Емельянова, пообещала, что в следующем году марафон обязательно повторится.

Напомним, в январе новосибирской школе присвоили имя Елизаветы Глинки.

Теги: благотворительность театры дети Театр «Красный факел»

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирским учителям расскажут, как не сесть за репост

сегодня 12:47 Общество 0 Коммент.

Предложение красноярского сенатора ужесточить закон о СМИ было отвергнуто органами власти

сегодня 12:15 Политика 0 Коммент.

Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два месяца

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский театр собрал более 100 тысяч рублей для помощи детям

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Началась реконструкция новосибирского «Космоса»

сегодня 10:54 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирцам предстоит сразиться за грант в 45 миллионов рублей

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Икону за 12 миллионов рублей продают на новосибирском «Авито»

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пуговицу времён Наполеона

вчера 18:12 Наука 0 Коммент.

Сибирячка рассказала трагическую историю, желая получить совет юристов

вчера 18:04 Общество 0 Коммент.

«Ретро FM» дарит путевки в загородный отель

вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

Женщина превратила свою квартиру в свалку с тараканами в Новосибирской области

вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Заключить договор на вывоз мусора в Новосибирске станет проще

вчера 17:09 Общество 0 Коммент.

Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»

вчера 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до -2 градусов

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

В Сибирском Сбербанке сменился заместитель председателя

вчера 16:02 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске у директора школы украли 25 тысяч рублей

вчера 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу

вчера 15:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелась квартира с двумя детьми

вчера 14:07 Хроника 0 Коммент.

Суд поддержал мэрию Новосибирска в деле против «Макдоналдса»

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