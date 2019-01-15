Новосибирский театр собрал более 100 тысяч рублей для помощи детям

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Новосибирский театр собрал более 100 тысяч рублей для помощи детямРубрика: общество
15.01.2019 11:55
фото из группы театра «Красный факел» соцсети «ВКонтакте»
В Новосибирске завершилась ежегодная благотворительная акция – театры «Красный факел» и «Глобус» поддерживают детей, оставшихся без попечения родителей.
В «Красном факеле» подвели итоги благотворительной акции «Будьте добры!». За два месяца театру удалось собрать 125 тысяч рублей – сумму направят в фонд Дома ребёнка № 1. В рамках благотворительного марафона в фойе «Факела» организовали колбу для денежных взносов и пункт сбора подарков для детей. Нововведением этого года стал выпуск лимитированных новогодних открыток с актёрами театров, их подписями и пожеланиями. Стоимость такого сувенира каждый определял для себя сам.
В этом году акцию поддержал «Глобус». В театре принимали подарки для воспитанников Ояшинского детского дома-интерната: развивающие и музыкальные игры, канцелярию, новые игрушки и подгузники.
Благотворительный марафон завершили игрой «Театральной мафия» и благотворительным концертом.
Акция «Будьте добры!» прошла уже девятый раз. Её организатор, актриса «Красного факела» Дарья Емельянова, пообещала, что в следующем году марафон обязательно повторится.
Напомним, в январе новосибирской школе присвоили имя Елизаветы Глинки.
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