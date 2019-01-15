Новосибирским учителям расскажут, как не сесть за репост

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Новосибирским учителям расскажут, как не сесть за репостРубрика: общество
15.01.2019 12:47
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В новосибирском университете разработали курс о правилах поведения в интернете – программа предназначена для школьных учителей.
Филологи НГТУ разработали специальный курс для учителей – «Коммуникационная культура интернета». Здесь преподавателей научат правилам поведения в социальных сетях и расскажут о том, как проводить занятия по информационной безопасности для школьников. В феврале новая дисциплина появится в списке курсов повышения квалификации университета.
Разработчик курса, доцент кафедры филологии НГТУ Анастасия Кротова рассказала, что с учителями обсудят феномен «языка интернета». По её мнению, это необходимо, потому что многие студенты и школьники не задумываются о том, что в этой области тоже существуют особые правила.
«Несмотря на большой опыт общения в интернете, молодые люди не всегда владеют речевыми, коммуникативными и этическими нормами интернет-коммуникации, считая, что в интернете "можно всё"», – пояснила Анастасия Кротова.
Курс состоит из трёх взаимосвязанных модулей: «Современная интернет-коммуникация как новая социокультурная и речевая формация», «Языковые формы и языковые средства интернет-общения», «Дискурсивные практики интернета».
Первый модуль позволяет вписать интернет-коммуникацию в существующие информационные процессы и в культуру в целом. Второй – лингвистический, затрагивает проблему грамотности пользователей. Третий модуль посвящён разным аспектам интернет-коммуникации. На занятиях, кроме традиционных лекций, будут использоваться приёмы технологии развития критического мышления, практика совместного обучения и метод проектов.
Напомним, в декабре студенты НГТУ создали первую в России автоматическую афишу.
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