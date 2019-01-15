Новосибирским учителям расскажут, как не сесть за репост

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Рубрика: общество

15.01.2019 12:47

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В новосибирском университете разработали курс о правилах поведения в интернете – программа предназначена для школьных учителей.

Филологи НГТУ разработали специальный курс для учителей – «Коммуникационная культура интернета». Здесь преподавателей научат правилам поведения в социальных сетях и расскажут о том, как проводить занятия по информационной безопасности для школьников. В феврале новая дисциплина появится в списке курсов повышения квалификации университета.

Разработчик курса, доцент кафедры филологии НГТУ Анастасия Кротова рассказала, что с учителями обсудят феномен «языка интернета». По её мнению, это необходимо, потому что многие студенты и школьники не задумываются о том, что в этой области тоже существуют особые правила.

«Несмотря на большой опыт общения в интернете, молодые люди не всегда владеют речевыми, коммуникативными и этическими нормами интернет-коммуникации, считая, что в интернете "можно всё"», – пояснила Анастасия Кротова.

Курс состоит из трёх взаимосвязанных модулей: «Современная интернет-коммуникация как новая социокультурная и речевая формация», «Языковые формы и языковые средства интернет-общения», «Дискурсивные практики интернета».

Первый модуль позволяет вписать интернет-коммуникацию в существующие информационные процессы и в культуру в целом. Второй – лингвистический, затрагивает проблему грамотности пользователей. Третий модуль посвящён разным аспектам интернет-коммуникации. На занятиях, кроме традиционных лекций, будут использоваться приёмы технологии развития критического мышления, практика совместного обучения и метод проектов.

Напомним, в декабре студенты НГТУ создали первую в России автоматическую афишу.

Теги: интернет НГТУ

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Лента новостей

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В Новосибирске сетевые супермаркеты вытесняют мелкие магазины

сегодня 17:14 Бизнес 0 Коммент.

Легендарные танки провезут с концертом через Новосибирск

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

В трёх кузбасских городах активисты планируют провести гей-парады

сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Коттедж-замок продаётся под Новосибирском за 135 миллионов рублей

сегодня 13:24 Недвижимость 0 Коммент.

Реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года

сегодня 13:08 Общество 0 Коммент.

Новосибирским учителям расскажут, как не сесть за репост

сегодня 12:47 Общество 0 Коммент.

Предложение красноярского сенатора ужесточить закон о СМИ было отвергнуто органами власти

сегодня 12:15 Политика 0 Коммент.

Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два месяца

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:11 Авто 0 Коммент.

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сегодня 10:48 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Икону за 12 миллионов рублей продают на новосибирском «Авито»

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

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