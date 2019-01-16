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Новосибирцы по выходным чаще работают, чем отдыхают с семьёй

Рубрика: работа

16.01.2019 07:34

фото предоставила «Фотострана»

По данным опроса, 34 % новосибирцев вынуждены работать в субботу и воскресенье, а не заниматься личными делами.

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1000 респондентов и выяснили, чем жители Новосибирска занимаются в субботу и воскресенье.

По итогу 34 % опрошенных сообщили, что часто на субботу и воскресенье у них приходятся рабочие дни.

А вот другим 32 % участников опроса повезло больше. Они проводят выходные дни с друзьями, посвящают время прогулкам, поездкам за город и различным развлечениям: кино, театры, музеи, зоопарк, музыкальные концерты или подвижный отдых (например, скалолазание, велосипедные прогулки).

Домашними заботами, накопившимися за неделю, занимаются 27 % опрошенных. Некоторые добавляют, что также заканчивают оставшиеся дела, связанные с работой.

«Не всегда успеваю закончить рабочие задачи, что-то приходится делать и в субботу,» – поделился респондент Андрей.

22 % предпочитают проводить выходные с семьёй – навестить родителей или уделить время любимым, детям, внукам.

Оставшееся 12 % проводят дни отдыха, занимаясь любимым хобби или личным проектом – диссертацией, развитием идей личного бизнеса.

Напомним, в январе исследователи выяснили, считают ли новосибирцы виртуальный флирт изменой.

Теги: опросы исследования работа социальные сети

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Сибиряки смогут пройти прослушивание в ГИТИС в своём регионе

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НГТУ вошёл в международный рейтинг лучших вузов

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Новосибирский спектакль «Три сестры» 10 раз сыграют в Женеве

сегодня 08:35 Культура 0 Коммент.

Хоккейной «Сибири» повезло в матче с клубом из Сочи

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы по выходным чаще работают, чем отдыхают с семьёй

сегодня 07:34 Работа 0 Коммент.

Живущей на втором этаже омичке пришлось убрать лестницу к её окну

вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сетевые супермаркеты вытесняют мелкие магазины

вчера 17:14 Бизнес 0 Коммент.

Плесень и трещины в стенах обнаружили в одной из больниц Новосибирской области

вчера 16:48 Общество 0 Коммент.

Линию Новосибирского метрополитена планируют достроить к 2023 году

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Травников поддержит Локтя на выборах мэра Новосибирска

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

Легендарные танки провезут с концертом через Новосибирск

вчера 14:04 Общество 0 Коммент.

В трёх кузбасских городах активисты планируют провести гей-парады

вчера 14:01 Общество 0 Коммент.

Коттедж-замок продаётся под Новосибирском за 135 миллионов рублей

вчера 13:24 Недвижимость 0 Коммент.

Реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года

вчера 13:08 Общество 0 Коммент.

Новосибирским учителям расскажут, как не сесть за репост

вчера 12:47 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:15 Политика 0 Коммент.

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