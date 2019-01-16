Новосибирцы по выходным чаще работают, чем отдыхают с семьёй

фото предоставила «Фотострана»

По данным опроса, 34 % новосибирцев вынуждены работать в субботу и воскресенье, а не заниматься личными делами.

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 1000 респондентов и выяснили, чем жители Новосибирска занимаются в субботу и воскресенье.

По итогу 34 % опрошенных сообщили, что часто на субботу и воскресенье у них приходятся рабочие дни.

А вот другим 32 % участников опроса повезло больше. Они проводят выходные дни с друзьями, посвящают время прогулкам, поездкам за город и различным развлечениям: кино, театры, музеи, зоопарк, музыкальные концерты или подвижный отдых (например, скалолазание, велосипедные прогулки).

Домашними заботами, накопившимися за неделю, занимаются 27 % опрошенных. Некоторые добавляют, что также заканчивают оставшиеся дела, связанные с работой.

«Не всегда успеваю закончить рабочие задачи, что-то приходится делать и в субботу,» – поделился респондент Андрей.

22 % предпочитают проводить выходные с семьёй – навестить родителей или уделить время любимым, детям, внукам.

Оставшееся 12 % проводят дни отдыха, занимаясь любимым хобби или личным проектом – диссертацией, развитием идей личного бизнеса.

Напомним, в январе исследователи выяснили, считают ли новосибирцы виртуальный флирт изменой.