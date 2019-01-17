Новосибирцы рассказали о своей готовности к браку

фото предоставила «Фотострана»

По результатам опроса, большинство жителей города уверены в необходимости для крепких отношений штампа в паспорте.

Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 800 респондентов и выяснили, считают ли жители Новосибирска необходимым регистрировать брак.

58 % опрошенных ответили, что отношения необходимо зарегистрировать в ЗАГСе, такова уж традиция.

«Мама меня с детства учила, что каждая женщина должна выйти замуж — это ознаменует начало настоящей семейной жизни, постоянство. И вообще, жить долго вместе с мужчиной незамужней парой как-то непорядочно», – прокомментировала свой ответ участница опроса Елена.

14 % респондентов уверены, что регистрация брака нужна, чтобы обладать юридическими преимуществами.

«В ЗАГСе можно составить брачный договор, это защитит вас от осложнений в том случае, если ваш благоверный передумает с вами сожительствовать. Также в настоящее время благодаря регистрации брака можно получить выгоду при взятии кредита – особенно для молодых семей. Официально-семейному человеку проще получить заграничный паспорт или визу другой страны», – поделился примерами Ярослав.

Несмотря на весомые аргументы практичного Ярослава, с ним не согласны 20 % респондентов. Они уверены, что регистрация брака – это лишь формальность.

«Мы 20 лет прожили вместе, наши уже дети выросли, и никаких обручальных колец не надо. Тем более, что для детей семья – это не штамп в паспорте, а те люди, которые их окружают и заботятся о них. И не важны никакие платья, свидетели, церемонии», — рассудила участница исследования Вероника.

Оставшиеся отвечавшие ещё не определились с важностью регистрации брака и затруднились дать однозначный ответ на вопрос.

Напомним, в ноябре исследователи соцсети «Фотострана» опросили 1000 жителей Новосибирска на тему частоты их обид на возлюбленных.