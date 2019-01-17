Новосибирцы рассказали о своей готовности к браку

Лента новостейПредложить новость
В праздники новосибирцы чаще стали пользоваться интернетом на вокзалах
Гендиректора сибирского производителя популярной водки задержали в столице
Военные на «Панцирях» отразили атаку на командный пункт под Новосибирском
«Билайн» предлагает сибирякам кэшбэк сразу после регистрации и скидки до 25 %
Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей
Новосибирцы рассказали о своей готовности к бракуРубрика: woman
17.01.2019 07:32
фото предоставила «Фотострана»
По результатам опроса, большинство жителей города уверены в необходимости для крепких отношений штампа в паспорте.
Исследователи развлекательной социальной сети «Фотострана» опросили 800 респондентов и выяснили, считают ли жители Новосибирска необходимым регистрировать брак.
58 % опрошенных ответили, что отношения необходимо зарегистрировать в ЗАГСе, такова уж традиция.
«Мама меня с детства учила, что каждая женщина должна выйти замуж — это ознаменует начало настоящей семейной жизни, постоянство. И вообще, жить долго вместе с мужчиной незамужней парой как-то непорядочно», – прокомментировала свой ответ участница опроса Елена.
14 % респондентов уверены, что регистрация брака нужна, чтобы обладать юридическими преимуществами.
«В ЗАГСе можно составить брачный договор, это защитит вас от осложнений в том случае, если ваш благоверный передумает с вами сожительствовать. Также в настоящее время благодаря регистрации брака можно получить выгоду при взятии кредита – особенно для молодых семей. Официально-семейному человеку проще получить заграничный паспорт или визу другой страны», – поделился примерами Ярослав.
Несмотря на весомые аргументы практичного Ярослава, с ним не согласны 20 % респондентов. Они уверены, что регистрация брака – это лишь формальность.
«Мы 20 лет прожили вместе, наши уже дети выросли, и никаких обручальных колец не надо. Тем более, что для детей семья – это не штамп в паспорте, а те люди, которые их окружают и заботятся о них. И не важны никакие платья, свидетели, церемонии», — рассудила участница исследования Вероника.
Оставшиеся отвечавшие ещё не определились с важностью регистрации брака и затруднились дать однозначный ответ на вопрос.
Напомним, в ноябре исследователи соцсети «Фотострана» опросили 1000 жителей Новосибирска на тему частоты их обид на возлюбленных.
Комментарии
Лента новостей
В праздники новосибирцы чаще стали пользоваться интернетом на вокзалах
Гендиректора сибирского производителя популярной водки задержали в столице
Военные на «Панцирях» отразили атаку на командный пункт под Новосибирском
«Билайн» предлагает сибирякам кэшбэк сразу после регистрации и скидки до 25 %
Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей
Статьи по теме
Денег нет, но вы учёный
Как быть молодым учёным и не стать нищим молодым ...
Новости по теме
Популярное