Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два месяца

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Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два месяцаРубрика: проиcшествия
15.01.2019 12:00
ФОТО ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА «ЛИЗА АЛЕРТ»
Суд заключил под стражу сибиряков, подозреваемых в убийстве женщины ради иномарки; также муж погибшей рассказал, что родственники обвиняемых прислали ему 500 рублей.
Бердский городской суд заключил под стражу на месяц и 27 дней подозреваемых в убийстве Ирины Синельниковой. По данным следствия, эти двое мужчин решили наживаться за счёт убийства продавцов авто. Первой жертвой стала 34-летняя жительница Бердска.
11 января Ирина Синельникова поехала продавать чёрный Peugeot 407. И лишь спустя сутки нашли её тело – преступники задушили женщину ради машины.
Переживая за мужа погибшей, оставшегося с двумя детьми, бердчане начали собирать деньги на похороны. Помочь финансово решили родственники обвиняемых в убийстве.
«Думаю, все знают, какое наказание должно быть для них, но у нас давно запрет на такой приговор. Суду виднее. Мне родственники одного из убийц перечислили 500 рублей, извинились и выразили соболезнования. Они взрослые люди, есть своя голова на плечах. За них не должна отвечать мать», – высказался изданию «Курьер. Среда. Бердск» муж погибшей Константин Синельников.
Напомним, 12 января корреспондент Сиб.фм принял участие в поисках Ирины Синельниковой.
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