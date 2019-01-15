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Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два месяца

Рубрика: проиcшествия

15.01.2019 12:00

ФОТО ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНОГО ОТРЯДА «ЛИЗА АЛЕРТ»

Суд заключил под стражу сибиряков, подозреваемых в убийстве женщины ради иномарки; также муж погибшей рассказал, что родственники обвиняемых прислали ему 500 рублей.

Бердский городской суд заключил под стражу на месяц и 27 дней подозреваемых в убийстве Ирины Синельниковой. По данным следствия, эти двое мужчин решили наживаться за счёт убийства продавцов авто. Первой жертвой стала 34-летняя жительница Бердска.

11 января Ирина Синельникова поехала продавать чёрный Peugeot 407. И лишь спустя сутки нашли её тело – преступники задушили женщину ради машины.

Переживая за мужа погибшей, оставшегося с двумя детьми, бердчане начали собирать деньги на похороны. Помочь финансово решили родственники обвиняемых в убийстве.

«Думаю, все знают, какое наказание должно быть для них, но у нас давно запрет на такой приговор. Суду виднее. Мне родственники одного из убийц перечислили 500 рублей, извинились и выразили соболезнования. Они взрослые люди, есть своя голова на плечах. За них не должна отвечать мать», – высказался изданию «Курьер. Среда. Бердск» муж погибшей Константин Синельников.

Напомним, 12 января корреспондент Сиб.фм принял участие в поисках Ирины Синельниковой.

Теги: расследование преступность автомобили суд скандалы Следственный комитет

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 12:47 Общество 0 Коммент.

Предложение красноярского сенатора ужесточить закон о СМИ было отвергнуто органами власти

сегодня 12:15 Политика 0 Коммент.

Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два месяца

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский театр собрал более 100 тысяч рублей для помощи детям

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Началась реконструкция новосибирского «Космоса»

сегодня 10:54 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирцам предстоит сразиться за грант в 45 миллионов рублей

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Икону за 12 миллионов рублей продают на новосибирском «Авито»

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пуговицу времён Наполеона

вчера 18:12 Наука 0 Коммент.

Сибирячка рассказала трагическую историю, желая получить совет юристов

вчера 18:04 Общество 0 Коммент.

«Ретро FM» дарит путевки в загородный отель

вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

Женщина превратила свою квартиру в свалку с тараканами в Новосибирской области

вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Заключить договор на вывоз мусора в Новосибирске станет проще

вчера 17:09 Общество 0 Коммент.

Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»

вчера 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до -2 градусов

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

В Сибирском Сбербанке сменился заместитель председателя

вчера 16:02 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске у директора школы украли 25 тысяч рублей

вчера 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу

вчера 15:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелась квартира с двумя детьми

вчера 14:07 Хроника 0 Коммент.

Суд поддержал мэрию Новосибирска в деле против «Макдоналдса»

вчера 14:02 Бизнес 0 Коммент.

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