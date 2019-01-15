Живущей на втором этаже омичке пришлось убрать лестницу к её окну

Фото от пресс-службы УФСПП

В Омске местные жители возмутились тем, что их соседка пристроила лестницу рядом со своей квартирой и использует её как нежилое помещение.

Жители дома № 82 на улице Красный путь в городе Омске обратились к судебным приставам с просьбой убедить их соседку Марию К. убрать железную лестницу, которая ведёт к ней в квартиру с торца дома. Жильцы были против того, чтобы помещение использовалось как нежилое и рядом с ним возводились какие-то строения без их согласия.

В отдел судебных приставов по Советскому административному округу города Омска пришёл документ, согласно которому женщин обязана была убрать неугодное соседям строение.

Договориться с женщиной удалось без применения каких-либо карательных мер. Приставы сообщили, что в случае отказа демонтировать лестницу за месяц, ей придётся выплачивать испытательный взнос, а лестницу всё равно снесут. Все убытки, которые будут причинены дому в случае сноса лестницы, в таком случае тоже оплачивать придётся ей. Выслушав пристава, женщина согласилась и вскоре убрала лестницу.

Напомним, 18 июля 2018 года в Новосибирске снесли почти две сотни киосков.