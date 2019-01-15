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Живущей на втором этаже омичке пришлось убрать лестницу к её окну

Рубрика: общество

15.01.2019 17:35

Фото от пресс-службы УФСПП

В Омске местные жители возмутились тем, что их соседка пристроила лестницу рядом со своей квартирой и использует её как нежилое помещение.

Жители дома № 82 на улице Красный путь в городе Омске обратились к судебным приставам с просьбой убедить их соседку Марию К. убрать железную лестницу, которая ведёт к ней в квартиру с торца дома. Жильцы были против того, чтобы помещение использовалось как нежилое и рядом с ним возводились какие-то строения без их согласия.

В отдел судебных приставов по Советскому административному округу города Омска пришёл документ, согласно которому женщин обязана была убрать неугодное соседям строение.

Договориться с женщиной удалось без применения каких-либо карательных мер. Приставы сообщили, что в случае отказа демонтировать лестницу за месяц, ей придётся выплачивать испытательный взнос, а лестницу всё равно снесут. Все убытки, которые будут причинены дому в случае сноса лестницы, в таком случае тоже оплачивать придётся ей. Выслушав пристава, женщина согласилась и вскоре убрала лестницу.

Напомним, 18 июля 2018 года в Новосибирске снесли почти две сотни киосков.

Теги: недвижимость приставы нарушение

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В Новосибирске сетевые супермаркеты вытесняют мелкие магазины

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Легендарные танки провезут с концертом через Новосибирск

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

В трёх кузбасских городах активисты планируют провести гей-парады

сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Коттедж-замок продаётся под Новосибирском за 135 миллионов рублей

сегодня 13:24 Недвижимость 0 Коммент.

Реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года

сегодня 13:08 Общество 0 Коммент.

Новосибирским учителям расскажут, как не сесть за репост

сегодня 12:47 Общество 0 Коммент.

Предложение красноярского сенатора ужесточить закон о СМИ было отвергнуто органами власти

сегодня 12:15 Политика 0 Коммент.

Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два месяца

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский театр собрал более 100 тысяч рублей для помощи детям

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

«На троечку»: лэшмейкер не выдержала критики и публично оскорбила ребёнка оппонента

сегодня 11:28 Woman 0 Коммент.

Сибирякам запретили прогревать машины во дворах

сегодня 11:11 Авто 0 Коммент.

Началась реконструкция новосибирского «Космоса»

сегодня 10:54 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирский преподаватель пойдёт под суд за продажу оценок

сегодня 10:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предстоит сразиться за грант в 45 миллионов рублей

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Икону за 12 миллионов рублей продают на новосибирском «Авито»

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

Школьный психолог требует деньги с мамы синеволосой бердчанки

вчера 18:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пуговицу времён Наполеона

вчера 18:12 Наука 0 Коммент.

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