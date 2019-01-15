Плесень и трещины в стенах обнаружили в одной из больниц Новосибирской области

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Суд обязал Куйбышевскую Центральную районную больницу привести свои заведения в порядок; работы её сотрудникам предстоит проделать немало.

Новосибирской областной суд обязал устранить нарушения санитарно-эпидемиологических норм в их подведомственных учреждениях Куйбышевской ЦРБ.

«Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области обратилось в суд с вышеуказанным иском, в обоснование которого указало, что при проведении плановой выездной проверки в отношении ГБУЗ НСО "Куйбышевская центральная районная больница" выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в медицинских пунктах, подведомственных данному медицинскому учреждению», – сообщили на сайте областного суда.

Теперь в Куйбышевской ЦРБ нужно будет провести ряд процедур. В том числе сделать стены гладкими и убрать их дефекты, провести воду, установить умывальники, устранить протечки на потолках и стенах, убрать следы сырости, плесени, заделать трещины в стенах и провести множество других работ.

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