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Плесень и трещины в стенах обнаружили в одной из больниц Новосибирской области

Рубрика: общество

15.01.2019 16:48

фото с сайта kbscrb.mznso.ru

Суд обязал Куйбышевскую Центральную районную больницу привести свои заведения в порядок; работы её сотрудникам предстоит проделать немало.

Новосибирской областной суд обязал устранить нарушения санитарно-эпидемиологических норм в их подведомственных учреждениях Куйбышевской ЦРБ.

«Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области обратилось в суд с вышеуказанным иском, в обоснование которого указало, что при проведении плановой выездной проверки в отношении ГБУЗ НСО "Куйбышевская центральная районная больница" выявлены многочисленные нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства в медицинских пунктах, подведомственных данному медицинскому учреждению», – сообщили на сайте областного суда.

Теперь в Куйбышевской ЦРБ нужно будет провести ряд процедур. В том числе сделать стены гладкими и убрать их дефекты, провести воду, установить умывальники, устранить протечки на потолках и стенах, убрать следы сырости, плесени, заделать трещины в стенах и провести множество других работ.

Напомним, в декабре кемеровское кафе с заплесневелой шаурмой закрыли после смерти студента.

Теги: больницы суд Роспотребнадзор Минздрав

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Предложить новость

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сегодня 17:35 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сетевые супермаркеты вытесняют мелкие магазины

сегодня 17:14 Бизнес 0 Коммент.

Легендарные танки провезут с концертом через Новосибирск

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

В трёх кузбасских городах активисты планируют провести гей-парады

сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Коттедж-замок продаётся под Новосибирском за 135 миллионов рублей

сегодня 13:24 Недвижимость 0 Коммент.

Реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года

сегодня 13:08 Общество 0 Коммент.

Новосибирским учителям расскажут, как не сесть за репост

сегодня 12:47 Общество 0 Коммент.

Предложение красноярского сенатора ужесточить закон о СМИ было отвергнуто органами власти

сегодня 12:15 Политика 0 Коммент.

Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два месяца

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский театр собрал более 100 тысяч рублей для помощи детям

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

«На троечку»: лэшмейкер не выдержала критики и публично оскорбила ребёнка оппонента

сегодня 11:28 Woman 0 Коммент.

Сибирякам запретили прогревать машины во дворах

сегодня 11:11 Авто 0 Коммент.

Началась реконструкция новосибирского «Космоса»

сегодня 10:54 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирский преподаватель пойдёт под суд за продажу оценок

сегодня 10:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предстоит сразиться за грант в 45 миллионов рублей

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Икону за 12 миллионов рублей продают на новосибирском «Авито»

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

Школьный психолог требует деньги с мамы синеволосой бердчанки

вчера 18:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пуговицу времён Наполеона

вчера 18:12 Наука 0 Коммент.

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