Предложение красноярского сенатора ужесточить закон о СМИ было отвергнуто органами власти

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Генеральная прокуратура не поддержала предложение красноярского сенатора об ужесточении закона о СМИ.

В декабре в Госдуму были внесены законы о запрете фейковых новостей и постов, которые оскорбляют власть. Их предложил красноярский сенатор Андрей Клишас.

Как сообщает Meduza, заместитель начальника правового управления Екатерина Артамонова объявила, что в Генеральной прокуратуре его не поддерживают.

«Формулировки этих законопроектов, безусловно, носят технический характер, и принятие решений невозможно будет без проведения лингвистических экспертиз, что потребует значительных временных затрат», – пояснила она.

Против законопроекта выступило также министерство связи и массовых коммуникаций. Екатерина Ларина, директор департамента государственной политики в области СМИ добавила, что негативный отзыв также оставили представители Роскомнадзора и Министерства юстиции.

Напомним, 18 июля 2018 года предложили ужесточить закон о митингах