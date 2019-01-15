Предложение красноярского сенатора ужесточить закон о СМИ было отвергнуто органами власти

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Предложение красноярского сенатора ужесточить закон о СМИ было отвергнуто органами властиРубрика: политика
15.01.2019 12:15
Фото с сайта unsplash.com
Генеральная прокуратура не поддержала предложение красноярского сенатора об ужесточении закона о СМИ.
В декабре в Госдуму были внесены законы о запрете фейковых новостей и постов, которые оскорбляют власть. Их предложил красноярский сенатор Андрей Клишас.
Как сообщает Meduza, заместитель начальника правового управления Екатерина Артамонова объявила, что в Генеральной прокуратуре его не поддерживают.
«Формулировки этих законопроектов, безусловно, носят технический характер, и принятие решений невозможно будет без проведения лингвистических экспертиз, что потребует значительных временных затрат», – пояснила она.
Против законопроекта выступило также министерство связи и массовых коммуникаций. Екатерина Ларина, директор департамента государственной политики в области СМИ добавила, что негативный отзыв также оставили представители Роскомнадзора и Министерства юстиции.
Напомним, 18 июля 2018 года предложили ужесточить закон о митингах
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