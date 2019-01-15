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Предложение красноярского сенатора ужесточить закон о СМИ было отвергнуто органами власти

Рубрика: политика

15.01.2019 12:15

Фото с сайта unsplash.com

Генеральная прокуратура не поддержала предложение красноярского сенатора об ужесточении закона о СМИ.

В декабре в Госдуму были внесены законы о запрете фейковых новостей и постов, которые оскорбляют власть. Их предложил красноярский сенатор Андрей Клишас.

Как сообщает Meduza, заместитель начальника правового управления Екатерина Артамонова объявила, что в Генеральной прокуратуре его не поддерживают.

«Формулировки этих законопроектов, безусловно, носят технический характер, и принятие решений невозможно будет без проведения лингвистических экспертиз, что потребует значительных временных затрат», – пояснила она.

Против законопроекта выступило также министерство связи и массовых коммуникаций. Екатерина Ларина, директор департамента государственной политики в области СМИ добавила, что негативный отзыв также оставили представители Роскомнадзора и Министерства юстиции.

Напомним, 18 июля 2018 года предложили ужесточить закон о митингах

Теги: СМИ закон отказ

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирским учителям расскажут, как не сесть за репост

сегодня 12:47 Общество 0 Коммент.

Предложение красноярского сенатора ужесточить закон о СМИ было отвергнуто органами власти

сегодня 12:15 Политика 0 Коммент.

Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два месяца

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский театр собрал более 100 тысяч рублей для помощи детям

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

Началась реконструкция новосибирского «Космоса»

сегодня 10:54 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирцам предстоит сразиться за грант в 45 миллионов рублей

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Икону за 12 миллионов рублей продают на новосибирском «Авито»

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пуговицу времён Наполеона

вчера 18:12 Наука 0 Коммент.

Сибирячка рассказала трагическую историю, желая получить совет юристов

вчера 18:04 Общество 0 Коммент.

«Ретро FM» дарит путевки в загородный отель

вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

Женщина превратила свою квартиру в свалку с тараканами в Новосибирской области

вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Заключить договор на вывоз мусора в Новосибирске станет проще

вчера 17:09 Общество 0 Коммент.

Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»

вчера 17:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске потеплеет до -2 градусов

вчера 16:25 Общество 0 Коммент.

В Сибирском Сбербанке сменился заместитель председателя

вчера 16:02 Бизнес 0 Коммент.

В Новосибирске у директора школы украли 25 тысяч рублей

вчера 15:11 Хроника 0 Коммент.

Новосибирская биатлонистка помогла сборной России одержать историческую победу

вчера 15:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске загорелась квартира с двумя детьми

вчера 14:07 Хроника 0 Коммент.

Суд поддержал мэрию Новосибирска в деле против «Макдоналдса»

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