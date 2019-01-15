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Реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года

Рубрика: общество

15.01.2019 13:08

фото из архива Сиб.фм

С 2019 года стартуют работы по реконструкции новосибирского сквера, признанного объектом культурного наследия регионального значения.

Проект реставрации сквера Героев Революции прошёл экспертизу в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области и получил положительное заключение. Работы будут начаты уже в 2019 году, как только выберут подрядчика с допуском к реставрации, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Мастера реставрируют панно, захоронения революционеров и бюсты, ограду, освещение, а также всю зелёную зону сквера. Проект реставрации подготовлен барнаульской творческой мастерской архитектора А. Ф. Деринга «Классика», имеющей опыт проведения подобных работ.

Реставрационные работы будут вестись поэтапно до 2022 года по мере поступления финансовых средств. Сквер попал в список реставрации по наказам избирателей.

Напомним, в марте 2017 года в сквере предлагали создать Сад примирения. 

 

Теги: Мэрия Новосибирска сквер

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Реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года

сегодня 13:08 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:47 Общество 0 Коммент.

Предложение красноярского сенатора ужесточить закон о СМИ было отвергнуто органами власти

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Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два месяца

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

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сегодня 11:28 Woman 0 Коммент.

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сегодня 11:11 Авто 0 Коммент.

Началась реконструкция новосибирского «Космоса»

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сегодня 10:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предстоит сразиться за грант в 45 миллионов рублей

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

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