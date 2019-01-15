Реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года

фото из архива Сиб.фм

С 2019 года стартуют работы по реконструкции новосибирского сквера, признанного объектом культурного наследия регионального значения.

Проект реставрации сквера Героев Революции прошёл экспертизу в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия Новосибирской области и получил положительное заключение. Работы будут начаты уже в 2019 году, как только выберут подрядчика с допуском к реставрации, сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Мастера реставрируют панно, захоронения революционеров и бюсты, ограду, освещение, а также всю зелёную зону сквера. Проект реставрации подготовлен барнаульской творческой мастерской архитектора А. Ф. Деринга «Классика», имеющей опыт проведения подобных работ.

Реставрационные работы будут вестись поэтапно до 2022 года по мере поступления финансовых средств. Сквер попал в список реставрации по наказам избирателей.

Напомним, в марте 2017 года в сквере предлагали создать Сад примирения.