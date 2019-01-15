Сибирякам запретили прогревать машины во дворах

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Сибирякам запретили прогревать машины во дворахРубрика: Авто
15.01.2019 11:11
фото с сайта pixabay.com
Вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, касающиеся действий автомобилистов в жилой зоне.
Поправки в пункт 17 ПДД, который запрещает сквозное движение механических транспортных средств и стоянку автомобилей с работающим двигателем в жилых зонах и на дворовых территориях, вступили в силу с начала года. Автовладельцам, прогревающим свои авто у дома, может грозить штраф до 1500 рублей. Усугубляет ситуацию и решение апелляционной коллегии Верховного суда, которое запрещает использовать гостевую стоянку у дома в качестве автостоянки, так как нарушаются нормы СанПиН.
«Сейчас есть желание урегулировать этот вопрос, но инструментов пока нет. В каждый двор невозможно поставить инспекторов ГИБДД. По какой статье КоАП штрафовать? Как зафиксировать факт нарушения? Положительного опыта пока нет», – сказал Сиб.фм руководитель Федерации Автовладельцев России в Новосибирской области Вячеслав Ашурков.
Сибирские автомобилисты уже отреагировали на данный запрет, активно обсуждая его на автофорумах и автомобильных порталах. Большинство сходится во мнении, что не прогревать зимой в Сибири автомобиль невозможно – наутро он просто не заведётся. Этого же мнения придерживается и Вячеслав Ашурков. Он отмечает, что при температуре ниже 25 градусов масло загустевает, а аккумулятор теряет заряд в течение буквально нескольких часов, особенно на небольших автомобилях, в которые невозможно установить аккумулятор большей ёмкости.
По нормам СанПиН прогревать автомобиль можно на специально оборудованных стоянках, но в Новосибирске, отмечает Вячеслав, их практически нет. Поэтому водители вынуждены парковаться на дворовых территориях.
Напомним, с 9 января в России начали действовать новые тарифы ОСАГО.
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