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Сибирякам запретили прогревать машины во дворах

Рубрика: Авто

15.01.2019 11:11

фото с сайта pixabay.com

Вступили в силу поправки в Правила дорожного движения, касающиеся действий автомобилистов в жилой зоне.

Поправки в пункт 17 ПДД, который запрещает сквозное движение механических транспортных средств и стоянку автомобилей с работающим двигателем в жилых зонах и на дворовых территориях, вступили в силу с начала года. Автовладельцам, прогревающим свои авто у дома, может грозить штраф до 1500 рублей. Усугубляет ситуацию и решение апелляционной коллегии Верховного суда, которое запрещает использовать гостевую стоянку у дома в качестве автостоянки, так как нарушаются нормы СанПиН.

«Сейчас есть желание урегулировать этот вопрос, но инструментов пока нет. В каждый двор невозможно поставить инспекторов ГИБДД. По какой статье КоАП штрафовать? Как зафиксировать факт нарушения? Положительного опыта пока нет», – сказал Сиб.фм руководитель Федерации Автовладельцев России в Новосибирской области Вячеслав Ашурков.

Сибирские автомобилисты уже отреагировали на данный запрет, активно обсуждая его на автофорумах и автомобильных порталах. Большинство сходится во мнении, что не прогревать зимой в Сибири автомобиль невозможно – наутро он просто не заведётся. Этого же мнения придерживается и Вячеслав Ашурков. Он отмечает, что при температуре ниже 25 градусов масло загустевает, а аккумулятор теряет заряд в течение буквально нескольких часов, особенно на небольших автомобилях, в которые невозможно установить аккумулятор большей ёмкости.

По нормам СанПиН прогревать автомобиль можно на специально оборудованных стоянках, но в Новосибирске, отмечает Вячеслав, их практически нет. Поэтому водители вынуждены парковаться на дворовых территориях. 

Напомним, с 9 января в России начали действовать новые тарифы ОСАГО.

Теги: автомобили пдд закон

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сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Икону за 12 миллионов рублей продают на новосибирском «Авито»

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пуговицу времён Наполеона

вчера 18:12 Наука 0 Коммент.

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вчера 18:04 Общество 0 Коммент.

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вчера 18:02 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:30 Общество 0 Коммент.

Заключить договор на вывоз мусора в Новосибирске станет проще

вчера 17:09 Общество 0 Коммент.

Суд отменил запрет на строительство бизнес-центра у «Надежды Сибири»

вчера 17:07 Общество 0 Коммент.

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вчера 15:04 Общество 0 Коммент.

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