4 балла
-7
67.08 76.95
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Живущей на втором этаже омичке пришлось убрать лестницу к её окну

сегодня 17:35 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сетевые супермаркеты вытесняют мелкие магазины

сегодня 17:14 Бизнес 0 Коммент.

Легендарные танки провезут с концертом через Новосибирск

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

В трёх кузбасских городах активисты планируют провести гей-парады

сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Коттедж-замок продаётся под Новосибирском за 135 миллионов рублей

сегодня 13:24 Недвижимость 0 Коммент.

Реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года

сегодня 13:08 Общество 0 Коммент.

Новосибирским учителям расскажут, как не сесть за репост

сегодня 12:47 Общество 0 Коммент.

Предложение красноярского сенатора ужесточить закон о СМИ было отвергнуто органами власти

сегодня 12:15 Политика 0 Коммент.

Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два месяца

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский театр собрал более 100 тысяч рублей для помощи детям

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

«На троечку»: лэшмейкер не выдержала критики и публично оскорбила ребёнка оппонента

сегодня 11:28 Woman 0 Коммент.

Сибирякам запретили прогревать машины во дворах

сегодня 11:11 Авто 0 Коммент.

Началась реконструкция новосибирского «Космоса»

сегодня 10:54 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирский преподаватель пойдёт под суд за продажу оценок

сегодня 10:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предстоит сразиться за грант в 45 миллионов рублей

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Икону за 12 миллионов рублей продают на новосибирском «Авито»

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

Школьный психолог требует деньги с мамы синеволосой бердчанки

вчера 18:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пуговицу времён Наполеона

вчера 18:12 Наука 0 Коммент.

Сибирячка рассказала трагическую историю, желая получить совет юристов

вчера 18:04 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сетевые супермаркеты вытесняют мелкие магазины

Рубрика: бизнес, экономика

15.01.2019 17:14

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области сокращается количество мелких магазинов «у дома» и растёт количество сетевых супермаркетов.

В 2018 году количество крупных сетевых супермаркетов увеличилось на 11 %, лидерами по распространению торговых точек стали сети «Мария-Ра», «Ярче!» и «Пятёрочка». На онлайн-карте 2ГИС насчитывается более 660 супермаркетов. В то же время мелких продовольственных магазинов стало значительно меньше.

«Собственниками практически всех супермаркетов являются федеральные или местные торговые сети. Владельцы продовольственных магазинов – это индивидуальные предприниматели или небольшие частные компании. И под напором крупных сетей супермаркетов им сложно удержать свои позиции», – говорится в сообщении на сайте новосибирского обкома КПРФ.

Депутат Законодательного собрания области Роман Яковлев считает, что происходит естественный экономический процесс, потому что идёт борьба за покупателя, цены и качество продукции. 

Напомним, торговая сеть «Холидей» признана банкротом, в июле 2018 года в компании введена процедура наблюдения. 

Теги: продукты торговля Холидей Классик Мария-Ра

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Живущей на втором этаже омичке пришлось убрать лестницу к её окну

сегодня 17:35 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сетевые супермаркеты вытесняют мелкие магазины

сегодня 17:14 Бизнес 0 Коммент.

Легендарные танки провезут с концертом через Новосибирск

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

В трёх кузбасских городах активисты планируют провести гей-парады

сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Коттедж-замок продаётся под Новосибирском за 135 миллионов рублей

сегодня 13:24 Недвижимость 0 Коммент.

Реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года

сегодня 13:08 Общество 0 Коммент.

Новосибирским учителям расскажут, как не сесть за репост

сегодня 12:47 Общество 0 Коммент.

Предложение красноярского сенатора ужесточить закон о СМИ было отвергнуто органами власти

сегодня 12:15 Политика 0 Коммент.

Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два месяца

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский театр собрал более 100 тысяч рублей для помощи детям

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

«На троечку»: лэшмейкер не выдержала критики и публично оскорбила ребёнка оппонента

сегодня 11:28 Woman 0 Коммент.

Сибирякам запретили прогревать машины во дворах

сегодня 11:11 Авто 0 Коммент.

Началась реконструкция новосибирского «Космоса»

сегодня 10:54 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирский преподаватель пойдёт под суд за продажу оценок

сегодня 10:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предстоит сразиться за грант в 45 миллионов рублей

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Икону за 12 миллионов рублей продают на новосибирском «Авито»

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

Школьный психолог требует деньги с мамы синеволосой бердчанки

вчера 18:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пуговицу времён Наполеона

вчера 18:12 Наука 0 Коммент.

Сибирячка рассказала трагическую историю, желая получить совет юристов

вчера 18:04 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
29.09.2018

В поисках санкционки

На новосибирских рынках изымают санкционку, но фальс...

Читать далее
Image
30.06.2018

Столицы договорились

Собянин и Травников договорились о сотрудничестве в...

Читать далее
Image
22.06.2018

Утечка пивных акцизов

Новосибирские общественники объявили войну теневом...

Читать далее
Image
26.05.2018

У города есть решение

Что стало темой дня на двадцать шестой сессии Совет...

Читать далее
Image
18.04.2018

Торговые сети подвели итоги

Сетевые магазины активно развиваются в ...

Читать далее
Image
20.03.2018

Попали в сети

Новосибирцы стали чаще жаловаться на интернет-магазины...

Читать далее

Новости по теме

Сибиряк отдаёт автограф Валентина Стрыкало в обмен на «Жигули» вчера 11:14 Школьной ярмарки у ГУМа больше не будет 09.01.2019

Популярное

Image

В Новосибирске мать оставила ребёнка одного в квартире на всю ноч...

Image

Тело Ирины Синельниковой найдено в Кемеровской области

Image

Ведутся активные поиски: бердчанка уехала продавать машину и проп...

Image

Пропавшая бердчанка задушена покупателями автомобиля

Image

В Омске на улице нашли годовалого ребёнка

Image

Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребё...

Image

Закрыли уголовное дело по хирургу, лишившему ребёнка части генита...

Image

Около 200 человек ищут пропавшую бердчанку в ночном лесу

Image

Пропавшую новосибирскую девочку нашли в Омске

Image

В ДТП под Новосибирском погибла 18-летняя девушка

Image

«Длинные выходные» в 2019 году: как будем отдыхать на праздниках

Image

Школьный психолог требует деньги с мамы синеволосой бердчанки

Image

В Карасуке мужчина жестоко разделался с гражданской женой