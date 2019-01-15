В Новосибирске сетевые супермаркеты вытесняют мелкие магазины

фото с сайта pixabay.com

В Новосибирской области сокращается количество мелких магазинов «у дома» и растёт количество сетевых супермаркетов.

В 2018 году количество крупных сетевых супермаркетов увеличилось на 11 %, лидерами по распространению торговых точек стали сети «Мария-Ра», «Ярче!» и «Пятёрочка». На онлайн-карте 2ГИС насчитывается более 660 супермаркетов. В то же время мелких продовольственных магазинов стало значительно меньше.

«Собственниками практически всех супермаркетов являются федеральные или местные торговые сети. Владельцы продовольственных магазинов – это индивидуальные предприниматели или небольшие частные компании. И под напором крупных сетей супермаркетов им сложно удержать свои позиции», – говорится в сообщении на сайте новосибирского обкома КПРФ.

Депутат Законодательного собрания области Роман Яковлев считает, что происходит естественный экономический процесс, потому что идёт борьба за покупателя, цены и качество продукции.

Напомним, торговая сеть «Холидей» признана банкротом, в июле 2018 года в компании введена процедура наблюдения.