Травников поддержит Локтя на выборах мэра Новосибирска

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Глава региона Андрей Травников подтвердил, что договор о поддержке выдвижения Анатолия Локтя на второй срок мэра остаётся в силе и никакой «политической подоплёки» в их отношениях не осталось.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в расширенном аппаратном совещании мэрии Новосибирска, на котором обсуждались задачи по развитию города в 2019 году.

После совещания губернатор и мэр ответили на вопросы журналистов. Один из них касался того, сохраняет ли силу известное политическое соглашение между Андреем Травниковым и Анатолием Локтем, принятое накануне губернаторских выборов прошлого года, гарантом которого выступил председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

Андрей Травников напомнил, что «ещё в 2017 году были попытки найти какой-то политический подтекст» и подчеркнул: «Какой-то политической подоплёки в отношениях между регионом и городом не осталось».

«Такой подход мы сохраним и в 2019 году. Что касается договорённостей — всё было сказано в июне 2018 года, и всё, что сказано на той нашей трёхсторонней встрече — всё остаётся в силе», – заявил глава региона.

Напомним, в мае Андрей Травников и Анатолий Локоть объявили о совместном сотрудничестве в преддверии выборов.