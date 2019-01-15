В трёх кузбасских городах активисты планируют провести гей-парады

Фото с сайта unsplash.com

В этом году гей-парады пройдут в Новокузнецке, Прокопьевске и Киселёвске, которые не попали в планы прошлого года.

В 2018 году Николай Алексеев, российский ЛГБТ-активист планировал провести гей-парады в 6 городах Кузбасса, но мэрия не дала на это согласие. Это решение мэрии он оспорил, и в этом году, как сообщает Сибдепо, в центре его внимания будут как минимум три кузбасских города: Новокузнецк, Прокопьевск и Киселёвск.

Николай Алексеев борется за права ЛГБТ-сообщества по всей России и его кампания насчитывает 330 городов.

«Новокузнецк, Прокопьевск и Киселёвск остаются в наших планах, просто они не попали в планы на прошлый год. У нас и так кампания уже сейчас насчитывает 330 городов. В 2019 году она будет доведена до 500. Я не исключаю, что будут ещё какие-то другие города. Это станет ясно, когда будет составлен план по Кемеровской области», – пояснил изданию Николай Алексеев.

Более подробные планы действий на Кузбассе ещё не сформированы. О них активист сообщит позже.

Напомним, в Новосибирске начал работать центр защиты прав квир-женщин.