В трёх кузбасских городах активисты планируют провести гей-парады

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В трёх кузбасских городах активисты планируют провести гей-парадыРубрика: общество
15.01.2019 14:01
Фото с сайта unsplash.com
В этом году гей-парады пройдут в Новокузнецке, Прокопьевске и Киселёвске, которые не попали в планы прошлого года.
В 2018 году Николай Алексеев, российский ЛГБТ-активист планировал провести гей-парады в 6 городах Кузбасса, но мэрия не дала на это согласие. Это решение мэрии он оспорил, и в этом году, как сообщает Сибдепо, в центре его внимания будут как минимум три кузбасских города: Новокузнецк, Прокопьевск и Киселёвск.
Николай Алексеев борется за права ЛГБТ-сообщества по всей России и его кампания насчитывает 330 городов.
«Новокузнецк, Прокопьевск и Киселёвск остаются в наших планах, просто они не попали в планы на прошлый год. У нас и так кампания уже сейчас насчитывает 330 городов. В 2019 году она будет доведена до 500. Я не исключаю, что будут ещё какие-то другие города. Это станет ясно, когда будет составлен план по Кемеровской области», – пояснил изданию Николай Алексеев.
Более подробные планы действий на Кузбассе ещё не сформированы. О них активист сообщит позже.
Напомним, в Новосибирске начал работать центр защиты прав квир-женщин.
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