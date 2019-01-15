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В Томске возбудили дело по скандальной рекламе

Рубрика: общество

15.01.2019 17:23

фото с сайта УФАС по Томской области

Антимонопольная служба установила, что скандальная реклама в Томске не соответствует нормам законодательства.

В ноябре прошлого года в антимонопольный орган сообщили о непристойной, по мнению очевидца, рекламы «Букетной лавки». Она содержала слоганы: «Чем круче букет, тем ниже поцелуй» и «Будет стоять неделю!».

Согласно федеральному закону «О рекламе», в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений. Чтобы установить, соответствует ли подобное объявление требованиям законодательства, Томское УФАС предложило гражданам поучаствовать в опросе. Выяснилось, что большинство считает такую рекламу недопустимой – она содержит двойной смысл, может оскорбить чувства её потенциальных потребителей. Оценка членов Экспертного Совета по рекламе совпала с мнением опрошенных.

Кроме того, у предпринимателя не было разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдаваемых департаментом недвижимости администрации города.

Комиссия начнёт рассмотрение дела в феврале.

Напомним, в мае реклама цирка возмутила новосибирцев.

Теги: реклама Томская область

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Лента новостей

Предложить новость

Живущей на втором этаже омичке пришлось убрать лестницу к её окну

сегодня 17:35 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сетевые супермаркеты вытесняют мелкие магазины

сегодня 17:14 Бизнес 0 Коммент.

Легендарные танки провезут с концертом через Новосибирск

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

В трёх кузбасских городах активисты планируют провести гей-парады

сегодня 14:01 Общество 0 Коммент.

Коттедж-замок продаётся под Новосибирском за 135 миллионов рублей

сегодня 13:24 Недвижимость 0 Коммент.

Реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года

сегодня 13:08 Общество 0 Коммент.

Новосибирским учителям расскажут, как не сесть за репост

сегодня 12:47 Общество 0 Коммент.

Предложение красноярского сенатора ужесточить закон о СМИ было отвергнуто органами власти

сегодня 12:15 Политика 0 Коммент.

Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два месяца

сегодня 12:00 Хроника 0 Коммент.

Новосибирский театр собрал более 100 тысяч рублей для помощи детям

сегодня 11:55 Общество 0 Коммент.

«На троечку»: лэшмейкер не выдержала критики и публично оскорбила ребёнка оппонента

сегодня 11:28 Woman 0 Коммент.

Сибирякам запретили прогревать машины во дворах

сегодня 11:11 Авто 0 Коммент.

Началась реконструкция новосибирского «Космоса»

сегодня 10:54 Недвижимость 0 Коммент.

Новосибирский преподаватель пойдёт под суд за продажу оценок

сегодня 10:48 Хроника 0 Коммент.

Новосибирцам предстоит сразиться за грант в 45 миллионов рублей

сегодня 08:34 Общество 0 Коммент.

Икону за 12 миллионов рублей продают на новосибирском «Авито»

сегодня 07:34 Общество 0 Коммент.

Школьный психолог требует деньги с мамы синеволосой бердчанки

вчера 18:21 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске нашли пуговицу времён Наполеона

вчера 18:12 Наука 0 Коммент.

Сибирячка рассказала трагическую историю, желая получить совет юристов

вчера 18:04 Общество 0 Коммент.

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