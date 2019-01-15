В Томске возбудили дело по скандальной рекламе

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В Томске возбудили дело по скандальной рекламеРубрика: общество
15.01.2019 17:23
фото с сайта УФАС по Томской области
Антимонопольная служба установила, что скандальная реклама в Томске не соответствует нормам законодательства.
В ноябре прошлого года в антимонопольный орган сообщили о непристойной, по мнению очевидца, рекламы «Букетной лавки». Она содержала слоганы: «Чем круче букет, тем ниже поцелуй» и «Будет стоять неделю!».
Согласно федеральному закону «О рекламе», в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений. Чтобы установить, соответствует ли подобное объявление требованиям законодательства, Томское УФАС предложило гражданам поучаствовать в опросе. Выяснилось, что большинство считает такую рекламу недопустимой – она содержит двойной смысл, может оскорбить чувства её потенциальных потребителей. Оценка членов Экспертного Совета по рекламе совпала с мнением опрошенных.
Кроме того, у предпринимателя не было разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдаваемых департаментом недвижимости администрации города.
Комиссия начнёт рассмотрение дела в феврале.
Напомним, в мае реклама цирка возмутила новосибирцев.
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Лента новостей
Коттедж-замок продаётся под Новосибирском за 135 миллионов рублей
Реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года
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