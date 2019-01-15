В Томске возбудили дело по скандальной рекламе

фото с сайта УФАС по Томской области

Антимонопольная служба установила, что скандальная реклама в Томске не соответствует нормам законодательства.

В ноябре прошлого года в антимонопольный орган сообщили о непристойной, по мнению очевидца, рекламы «Букетной лавки». Она содержала слоганы: «Чем круче букет, тем ниже поцелуй» и «Будет стоять неделю!».

Согласно федеральному закону «О рекламе», в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений. Чтобы установить, соответствует ли подобное объявление требованиям законодательства, Томское УФАС предложило гражданам поучаствовать в опросе. Выяснилось, что большинство считает такую рекламу недопустимой – она содержит двойной смысл, может оскорбить чувства её потенциальных потребителей. Оценка членов Экспертного Совета по рекламе совпала с мнением опрошенных.

Кроме того, у предпринимателя не было разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, выдаваемых департаментом недвижимости администрации города.

Комиссия начнёт рассмотрение дела в феврале.

Напомним, в мае реклама цирка возмутила новосибирцев.