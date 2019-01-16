200 домов остались без отопления в Новосибирске

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Масштабные ремонтные работы проводит СГК в Новосибирске, из-за чего жителям сразу трёх районов придётся помёрзнуть.

Сегодня, 16 января, специалисты СГК будут проводить ремонт на теплотрассах в трёх районах города. В связи с этим без отопления и горячей воды останется около 200 зданий.

В Заельцовском районе отключение будет с 9 до 17 часов, ремонтные работы пройдут в районе дома на улице Даргомыжского, 2. В холоде останется на это время 111 жилых домов, три детских учреждения, два лечебных и 23 прочих нежилых объекта.

С 10 до 19 часов в Дзержинском районе замена внутриквартального трубопровода будет на улице Технической, 19. Без тепла побудут 30 жилых домов и два прочих объекта.

В Кировском районе ремонтные работы будут проходить в ЦТП на улице Палласа, 1. С 11 до 14 часов от отопления и горячей воды отключат 21 жилой дом, одно детское и одно лечебное учреждения и шесть прочих зданий.

«Благоприятные погодные условия позволяют специалистам теплотранспортного подразделения проводить ремонтные работы по устранению выявленных повреждений на теплосетях в максимально короткие сроки и с минимальными неудобствами для потребителей. Эти работы позволяют предотвратить возникновение существенных дефектов при наступлении низких температур. Мэрия и управляющие компании были предупреждены об отключениях заранее. График ремонтных работ разработан совместно с мэрией Новосибирска, ГИБДД и надзорными органами», – сообщили в новосибирском СГК, извинившись за неудобства.

Напомним, 14 января в Новосибирске отключили 61 дом от тепла и горячей воды.