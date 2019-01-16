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Банда во главе с юной сибирячкой ограбила букмекерскую контору

Рубрика: проиcшествия

16.01.2019 16:06

Фото с сайта МВД

В Новосибирске полицейские задержали с поличным банду, совершившую серию разбоев.

В среду, 16 января, в 4 часа четверо мужчин в масках проникли в букмекерскую контору в Октябрьском районе. Угрожая персоналу пистолетом, ножом и газовым баллончиком, они вынудили отдать им 2 тысячи рублей.

Полиция задержала их сразу после совершения преступления в машине с двумя соучастницами. Как выяснилось позже, организатор банды – 21-летняя девушка, которая раньше работала в одной из букмекерских контор. 

Все подозреваемые были доставлены в полицию и сейчас находятся под стражей.

По результатам расследования, обвиняемые были причастны ещё к двум подобным преступлениям. 15 января они получили около 60 тысяч рублей в букмекерской конторе Кировского района, а 10 января в Октябрьском районе – 70 тысяч.

Напомним, 14 декабря у директора новосибирской школы украли 25 тысяч рублей.

Теги: кражи деньги МВД

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Директора ДК Октябрьской революции увезли в больницу на скорой после претензий минкульта

сегодня 18:03 Общество 0 Коммент.

Лжепрокуроры выманивают деньги у доверчивых новосибирцев

сегодня 17:28 Общество 0 Коммент.

Банда во главе с юной сибирячкой ограбила букмекерскую контору

сегодня 16:06 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 16:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:13 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

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сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

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сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского дома культуры обвинили в растрачивании бюджетных средств

сегодня 11:13 Общество 0 Коммент.

Больше половины новосибирцев сталкивались с нечестными работодателями

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

200 домов остались без отопления в Новосибирске

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:34 Работа 0 Коммент.

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вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

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