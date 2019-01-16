Банда во главе с юной сибирячкой ограбила букмекерскую контору

Фото с сайта МВД

В Новосибирске полицейские задержали с поличным банду, совершившую серию разбоев.

В среду, 16 января, в 4 часа четверо мужчин в масках проникли в букмекерскую контору в Октябрьском районе. Угрожая персоналу пистолетом, ножом и газовым баллончиком, они вынудили отдать им 2 тысячи рублей.

Полиция задержала их сразу после совершения преступления в машине с двумя соучастницами. Как выяснилось позже, организатор банды – 21-летняя девушка, которая раньше работала в одной из букмекерских контор.

Все подозреваемые были доставлены в полицию и сейчас находятся под стражей.

По результатам расследования, обвиняемые были причастны ещё к двум подобным преступлениям. 15 января они получили около 60 тысяч рублей в букмекерской конторе Кировского района, а 10 января в Октябрьском районе – 70 тысяч.

Напомним, 14 декабря у директора новосибирской школы украли 25 тысяч рублей.