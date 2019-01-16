Банда во главе с юной сибирячкой ограбила букмекерскую контору

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Банда во главе с юной сибирячкой ограбила букмекерскую конторуРубрика: проиcшествия
16.01.2019 16:06
Фото с сайта МВД
В Новосибирске полицейские задержали с поличным банду, совершившую серию разбоев.
В среду, 16 января, в 4 часа четверо мужчин в масках проникли в букмекерскую контору в Октябрьском районе. Угрожая персоналу пистолетом, ножом и газовым баллончиком, они вынудили отдать им 2 тысячи рублей.
Полиция задержала их сразу после совершения преступления в машине с двумя соучастницами. Как выяснилось позже, организатор банды – 21-летняя девушка, которая раньше работала в одной из букмекерских контор.
Все подозреваемые были доставлены в полицию и сейчас находятся под стражей.
По результатам расследования, обвиняемые были причастны ещё к двум подобным преступлениям. 15 января они получили около 60 тысяч рублей в букмекерской конторе Кировского района, а 10 января в Октябрьском районе – 70 тысяч.
Напомним, 14 декабря у директора новосибирской школы украли 25 тысяч рублей.
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Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей
Директора новосибирского дома культуры обвинили в растрачивании бюджетных средств
Больше половины новосибирцев сталкивались с нечестными работодателями
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