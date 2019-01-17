«Билайн» предлагает сибирякам кэшбэк сразу после регистрации и скидки до 25 %

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Компания «Билайн» предлагает жителям Сибири новые возможности бонусной программы – теперь кэшбэк начисляют ещё до первый покупки, а бонусные рубли можно потратить уже на следующий день.

«Безумные дни» – бонусная программа «Билайн» с удобной системой накопления. Участвовать в ней могут абоненты всех мобильных операторов. Теперь кэшбэк начисляется новым участникам автоматически после регистрации, а потратить накопленные бонусы можно на покупку смартфонов, планшетов, аксессуаров и других гаджетов в магазинах и в интернет-магазине «Билайн».

По данным внутренней аналитики компании, в декабре 2018 года россияне в качестве подарков чаще всего выбирали именно смартфоны. Наиболее популярными стали устройства Samsung, Huawei, Apple и Nokia.

«Смартфоны удерживают верхние строчки в списке самых ожидаемых подарков. И перед чередой праздников в феврале и марте мы расширяем возможности нашей бонусной программы "Безумные дни", меняя привычные правила кэшбэка. Мы начисляем кэшбэк до покупки, чтобы покупать подарки друзьям и родным было еще выгоднее», – прокомментировал нововведения директор по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Антон Нечаев.

При регистрации в программе «Безумные дни» клиент сразу получает 1000 бонусных рублей – потратить их и сэкономить до 25 % от стоимости можно будет до 28 марта. Поэтому участники программы смогут заранее выбрать подарки для своих близких на 14 и 23 февраля, а также 8 марта. Повышенные скидки действуют на смартфоны Samsung Galaxy J2, Samsung G532 Galaxy J2 Prime, Nokia 1, Nokia 2.1, Nokia 3.1, а также на аксессуары в числе которых проводные и беспроводные наушники, портативные зарядные устройства и т. д.

Предложение действует на территории России, за исключением Крыма и Севастополя. Подробнее об акции можно узнать на сайте.

Напомним, в январе Новосибирск назвали одним из лидеров по использованию LTE.