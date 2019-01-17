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«Билайн» предлагает сибирякам кэшбэк сразу после регистрации и скидки до 25 %

Рубрика: общество

17.01.2019 08:37

фото предоставлено «Билайн»

Компания «Билайн» предлагает жителям Сибири новые возможности бонусной программы – теперь кэшбэк начисляют ещё до первый покупки, а бонусные рубли можно потратить уже на следующий день.

«Безумные дни» – бонусная программа «Билайн» с удобной системой накопления. Участвовать в ней могут абоненты всех мобильных операторов. Теперь кэшбэк начисляется новым участникам автоматически после регистрации, а потратить накопленные бонусы можно на покупку смартфонов, планшетов, аксессуаров и других гаджетов в магазинах и в интернет-магазине «Билайн». 

По данным внутренней аналитики компании, в декабре 2018 года россияне в качестве подарков чаще всего выбирали именно смартфоны. Наиболее популярными стали устройства Samsung, Huawei, Apple и Nokia.

«Смартфоны удерживают верхние строчки в списке самых ожидаемых подарков. И перед чередой праздников в феврале и марте мы расширяем возможности нашей бонусной программы "Безумные дни", меняя привычные правила кэшбэка. Мы начисляем кэшбэк до покупки, чтобы покупать подарки друзьям и родным было еще выгоднее», – прокомментировал нововведения директор по маркетингу массового рынка ПАО «ВымпелКом» Антон Нечаев.

При регистрации в программе «Безумные дни» клиент сразу получает 1000 бонусных рублей – потратить их и сэкономить до 25 % от стоимости можно будет до 28 марта. Поэтому участники программы смогут заранее выбрать подарки для своих близких на 14 и 23 февраля, а также 8 марта. Повышенные скидки действуют на смартфоны Samsung Galaxy J2, Samsung G532 Galaxy J2 Prime, Nokia 1, Nokia 2.1, Nokia 3.1, а также на аксессуары в числе которых проводные и беспроводные наушники, портативные зарядные устройства и т. д.

Предложение действует на территории России, за исключением Крыма и Севастополя. Подробнее об акции можно узнать на сайте.

Напомним, в январе Новосибирск назвали одним из лидеров по использованию LTE.

Теги: мобильная связь акция Билайн

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Лента новостей

Предложить новость

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сегодня 14:05 Общество 0 Коммент.

Концерт LP пройдёт в Новосибирске при поддержке Европы Плюс

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Юрий Зозуля сложит полномочия депутата новосибирского заксобрания

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Кемеровский спецназ арестовал мэра в Кузбасcе из-за взяток

сегодня 13:03 Общество 0 Коммент.

Гендиректора сибирского производителя популярной водки задержали в столице

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

Военные на «Панцирях» отразили атаку на командный пункт под Новосибирском

сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

«Билайн» предлагает сибирякам кэшбэк сразу после регистрации и скидки до 25 %

сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы рассказали о своей готовности к браку

сегодня 07:32 Woman 0 Коммент.

Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей

вчера 18:12 Экономика 0 Коммент.

Директора ДК Октябрьской революции увезли в больницу на скорой после претензий минкульта

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

Эксперты озвучили причину смерти бердчанки Синельниковой

вчера 17:47 Хроника 0 Коммент.

Лжепрокуроры выманивают деньги у доверчивых новосибирцев

вчера 17:28 Общество 0 Коммент.

Банда во главе с юной сибирячкой ограбила букмекерскую контору

вчера 16:06 Хроника 0 Коммент.

Каждый шестой новосибирец имеет патологию щитовидной железы

вчера 16:03 Общество 0 Коммент.

В Колывани мальчик упал в открытый канализационный люк

вчера 15:13 Хроника 0 Коммент.

Новосибирские волонтёры взяли под контроль квартиру с 38 кошками

вчера 14:43 Общество 0 Коммент.

Новосибирцам рассказали правила пользования бытовым газом

вчера 14:07 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске встретили танки из Лаоса

вчера 13:17 Общество 1 Коммент.

Сибиряки смогут пройти прослушивание в ГИТИС в своём регионе

вчера 13:02 Общество 0 Коммент.

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