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Больше половины новосибирцев сталкивались с нечестными работодателями

Рубрика: общество

16.01.2019 10:55

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

По данным опроса, почти 85 % жителей Новосибирска имели дело с недобросовестными работодателями, но только 3 % подали в суд и выиграли дело.

Большинству новосибирцев приходилось сталкиваться с нечестными компаниями, которые не выполняют свои обязательства, – показали данные опроса, проведённого порталом «Зарплата.ру». Только 11 % респондентов уверены, что никогда не встречались с такой проблемой, а 4 % сомневаются, были ли в их карьере нечестные предложения.

Из 85 % процентов пострадавших большинство жаловались на то, что предлагаемые обязанности не совпадали с действительностью, а также на задержку зарплаты. 40 % из них пытались отстаивать свои права, но у них ничего не получилось. И только 3 % подали в суд на компанию и выиграли дело.

«Многие мошеннические организации любят писать очень общие формулировки, из которых неясно, что предстоит делать – противогазы продавать или котиков дрессировать. Подозрительно, если компания при общении по телефону не дает ответы на элементарные вопросы – как она называется и с чем предстоит работать», – пояснила руководитель отдела контента «Зарплаты.ру» Екатерина Быкова.

Чаще всего с недобросовестными работодателями сталкиваются представители административного персонала и в сфере производства – 16 %. На втором месте IT-специалисты, работники сферы маркетинга, рекламы и продаж – 8 %.

Напомним, в октябре данные опроса показали, что большинство россиян собираются работать до самой старости, так как не надеются на пенсию.

Теги: опросы зарплата работа Зарплата.ру

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сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

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вчера 17:14 Бизнес 0 Коммент.

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вчера 16:48 Общество 0 Коммент.

Линию Новосибирского метрополитена планируют достроить к 2023 году

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вчера 14:01 Общество 0 Коммент.

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Реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года

вчера 13:08 Общество 0 Коммент.

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