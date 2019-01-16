Больше половины новосибирцев сталкивались с нечестными работодателями

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По данным опроса, почти 85 % жителей Новосибирска имели дело с недобросовестными работодателями, но только 3 % подали в суд и выиграли дело.

Большинству новосибирцев приходилось сталкиваться с нечестными компаниями, которые не выполняют свои обязательства, – показали данные опроса, проведённого порталом «Зарплата.ру». Только 11 % респондентов уверены, что никогда не встречались с такой проблемой, а 4 % сомневаются, были ли в их карьере нечестные предложения.

Из 85 % процентов пострадавших большинство жаловались на то, что предлагаемые обязанности не совпадали с действительностью, а также на задержку зарплаты. 40 % из них пытались отстаивать свои права, но у них ничего не получилось. И только 3 % подали в суд на компанию и выиграли дело.

«Многие мошеннические организации любят писать очень общие формулировки, из которых неясно, что предстоит делать – противогазы продавать или котиков дрессировать. Подозрительно, если компания при общении по телефону не дает ответы на элементарные вопросы – как она называется и с чем предстоит работать», – пояснила руководитель отдела контента «Зарплаты.ру» Екатерина Быкова.

Чаще всего с недобросовестными работодателями сталкиваются представители административного персонала и в сфере производства – 16 %. На втором месте IT-специалисты, работники сферы маркетинга, рекламы и продаж – 8 %.

Напомним, в октябре данные опроса показали, что большинство россиян собираются работать до самой старости, так как не надеются на пенсию.