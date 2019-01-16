Директора ДК Октябрьской революции увезли в больницу на скорой после претензий минкульта

Фото с официального сайта ДК имени Октябрьской революции

Коллективу ДК имени Октябрьской революции уже представили нового руководителя, однако приказ о его назначении ещё не подписан.

Надежда Лобанова, директор ДК имени Октябрьской революции, вероятно, близко к сердцу приняла сообщения регионального министерства культуры о неправомерной трате в учреждении государственных денег и других финансовых злоупотреблениях. По информации источника Сиб.фм, накануне её госпитализировали в одну из городских больниц. В самом ДК также подтвердили, что на данный момент директор находится на больничном.

«Мало кто выдержит такой стресс. Это понятно. У нас весь коллектив на взводе, все переживаем», – поделилась с корреспондентом Сиб.фм заместитель руководителя ДК Дарья Ускова.

Также в ДК отмечают, что коллектив готовит собственный ответ на все претензии. В нём будет изложена позиция сотрудников относительно ситуации вокруг «кобры». Возможно, документ будет обнародован в ближайшее время.

Официально директором дома культуры по-прежнему является Надежда Лобанова. Как сообщили Сиб.фм в региональном министерстве культуры, процедура увольнения приостановлена до её выхода с больничного.

«Нам на планёрке уже представили нового директора, но пока ничего неизвестно. Может и не он будет, мы сами в подвешенном состоянии и ждём официального ответа», – рассказала сотрудница дома культуры.

По нашей информации, предполагается, что культурное учреждение возглавит известный в городе артист, шоумен, солист филармонии и НОВАТа Алексей Крыжановский.

Напомним, 16 января стало известно, что Надежду Лобанову обвинили в растрачивании бюджетных средств.