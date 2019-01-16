Директора новосибирского дома культуры обвинили в растрачивании бюджетных средств

Фото с официального сайта ДК имени Октябрьской революции

Министерство культуры Новосибирской области поставило вопрос об увольнении директора ДК имени Октябрьской революции Надежды Лобановой.

Летом 2018 года ГАУ Новосибирской области провело проверку в ДК имени Октябрьской революции. Выяснилось, что Надежда Лобанова, директор дома культуры, неправомерно начисляла заработную плату и премиальное вознаграждение при отсутствии экономии средств, а также оплачивала необоснованно дорогие ремонтные работы.

Надежде Лобановой объявилось дисциплинарное взыскание. Но после проверки выявились и другие нарушения, которые касались оплаты труда сотрудников, штатного расписания и других обязанностей.

Теперь министерство ставит вопрос об увольнении Надежды Лобановой.

«Соблюдение действующего законодательства является обязательным условием деятельности органов исполнительной власти всех уровней и подведомственных учреждений. Министерством культуры Новосибирской области в рамках полномочий осуществляется контроль за деятельностью подведомственных учреждений. На основании проверок и детального анализа ситуации принимаются соответствующие решения, в том числе – кадровые», – пояснил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Напомним, 14 января экс-начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взятки.