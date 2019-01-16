Директора новосибирского дома культуры обвинили в растрачивании бюджетных средств

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Директора новосибирского дома культуры обвинили в растрачивании бюджетных средствРубрика: общество
16.01.2019 11:13
Фото с официального сайта ДК имени Октябрьской революции
Министерство культуры Новосибирской области поставило вопрос об увольнении директора ДК имени Октябрьской революции Надежды Лобановой.
Летом 2018 года ГАУ Новосибирской области провело проверку в ДК имени Октябрьской революции. Выяснилось, что Надежда Лобанова, директор дома культуры, неправомерно начисляла заработную плату и премиальное вознаграждение при отсутствии экономии средств, а также оплачивала необоснованно дорогие ремонтные работы.
Надежде Лобановой объявилось дисциплинарное взыскание. Но после проверки выявились и другие нарушения, которые касались оплаты труда сотрудников, штатного расписания и других обязанностей.
Теперь министерство ставит вопрос об увольнении Надежды Лобановой.
«Соблюдение действующего законодательства является обязательным условием деятельности органов исполнительной власти всех уровней и подведомственных учреждений. Министерством культуры Новосибирской области в рамках полномочий осуществляется контроль за деятельностью подведомственных учреждений. На основании проверок и детального анализа ситуации принимаются соответствующие решения, в том числе – кадровые», – пояснил заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.
Напомним, 14 января экс-начальник колонии Алтайского края получил 10 лет за взятки.
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