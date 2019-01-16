Эксперты озвучили причину смерти бердчанки Синельниковой

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Эксперты озвучили причину смерти бердчанки СинельниковойРубрика: проиcшествия
16.01.2019 17:47
фото с сайта pixabay.com
Как и предполагали правоохранители, жительница Бердска Ирина Синельникова погибла от механической асфиксии; сотрудники ритуальных служб заявил, что женщину придётся хоронить с вуалью на лице.
Судебно-медицинская экспертиза выдала родственникам убитой Ирины Синельниковой заключение о причине её смерти – механическая асфиксия. Об этом сообщил портал «Курьер. Среда. Бердск». Ранее эту версию озвучивали в следственном комитете: злоумышленники, которые якобы планировали купить у неё автомобиль Peugeot, оглушили её электрошокером и задушили удавкой.
Также в местном издании отметили, что похороны Ирины Синельниковой пройдут завтра, 17 января, в 12 часов в Богоявленском храме Бердска. Работники ритуальной службы предложили родственникам скрыть лицо погибшей вуалью из-за множественных травм.
Напомним, 15 января стало известно, что обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два месяца.
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