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Хоккейной «Сибири» повезло в матче с клубом из Сочи

Рубрика: общество

16.01.2019 08:01

фото с официальной страницы ХК «Сибирь» во «ВКонтакте»

Победу новосибирской команде принес гол защитника Максима Игнатовича; для игрока заброшенная шайба стала первой в сезоне.

ХК «Сибирь» в очередном матче регулярного чемпионата КХЛ принимал клуб из Сочи. Неделю назад встреча этих же соперников в курортном городе завершилась уверенной победой южан, поэтому у сибиряков был дополнительный стимул проявить себя.

Игра в очередной раз началась для «Сибири» с пропущенной в самом дебюте шайбы. Затем новосибирцы смогли отыграться, а потом и вовсе выйти вперед – голы забили Дмитрий Саюстов и Шейн Принс. До конца первого периода зрители увидели еще несколько результативных атак – в итоге первая часть матча закончилась со счётом 3:3. Во втором периоде соперники немного сбавили темп и забросили по одной шайбе.

В целом по ходу матча гости трижды выходили вперед, но каждый раз позволяли «Сибири» отыграться, чем вызвали явное недовольство тренера.

«Сказать, что мы плохо сегодня сыграли в обороне – недостаточно. Безобразно. Позволяли сопернику расстреливать нашего вратаря со всех самых неудобных позиций для нас. Два периода держались мы в счёте, но в третьем пытались больше сконцентрироваться на игре в защите. И здесь игра, наверное, уже шла до гола, потому что моменты были и там, и там», – заявил после матча главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Сергей Зубов.

Впрочем, от действий своей команды был не в восторге и наставник хозяев.

«Мы провели не идеальную игру в зоне обороны. Сегодня вообще игра напоминала такие качели – бегали туда-сюда практически без средней зоны. По большому счёту, игра сегодня была равная, нам где-то больше повезло в реализации моментов», – отметил главный тренер ХК «Сибирь» Александр Андриевский.

В середине третьего периода защитник новосибирцев Максим Игнатович установил окончательный счёт в матче – 5:4. Примечательно, что важнейший гол стал для игрока первым в этом чемпионате, который стартовал еще в сентябре.

«Долго ждал эту шайбу. Наконец-то получилось попасть в створ. Вовремя», – поделился радостью Игнатович.

После 49 игр в активе ХК «Сибирь» теперь 40 очков, однако отставание от зоны плей-офф по-прежнему остаётся большим. Следующую игру клуб снова проведёт дома. В четверг, 17 января, в Новосибирск приедет московский «Спартак».

Напомним, в минувшее воскресенье, 13 января, ХК «Сибирь» смог одержать первую победу в 2019 году.

Теги: хоккей ХК «Сибирь» кхл

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