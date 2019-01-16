Каждый шестой новосибирец имеет патологию щитовидной железы

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Специалисты нашли нарушения функций щитовидки у 17 % новосибирцев; эксперты заявили, что в этом есть вина местного климата и продуктов.

За 2018 год у 17 % горожан, сдавших анализы на гормоны щитовидной железы, выявили патологии. Об этом сообщили в клинико-диагностической лаборатории ИНВИТРО. Эксперты отметили, что обследование прошло свыше 20 тысяч человек, и то, что заболеванию подвержен каждый шестой новосибирец — это высокий процент.

В других городах Сибири уровень заболеваний щитовидной железы несколько ниже. Так, в Барнауле, Новокузнецке и Омске он составляет 16 %, а в Иркутске всего лишь 12 %.

«Для жителей Сибири, из-за резко континентального климата, характерны повышенные риски развития патологии щитовидной железы. В любых наших продуктах есть дефицит йода, а это важный элемент, который необходим для правильного функционирования щитовидной железы. Запущенные заболевания этого органа могут привести к сбою в обмене веществ, работе сердца и желудочно-кишечного тракта, ухудшению нервно-психического состояния», – объяснил главный врач клинико-диагностической лаборатории «ИНВИТРО Сибирь» Андрей Поздняков.

Также он отметил, что различная патология щитовидки встречается у женщин в восемь-десять раз чаще, чем у мужчин. Это связано с особенностями женской нервной системы, в том числе с цикличными колебаниями гормонального фона.

Специалисты выделили два наиболее частых варианта патологии щитовидной железы: гипотиреозы и гипертиреозы. Первый, более популярный вариант, связан со снижением функций, легко диагностируется и лечится. Однако его симптомы незаметны и его часто путают со стрессом: сонливость, потеря интереса к жизни, потливость, ломкость волос, изменение веса (чаще в сторону увеличения), снижение двигательной активности.

«Люди списывают эти симптомы на обычную слабость, надеясь, что "всё пройдет само", но патология щитовидной железы сама по себе не восстанавливается», – отметили специалисты.

Причины возникновения менее распространённой патологии, гипертиреоза, более серьёзные. Чаще всего это иммунная система организма начинает «бить» собственную щитовидку. Гипертиреоз является серьёзным заболеванием и больному требуется более агрессивная терапия.

«К симптомам относятся раздражительность, потеря веса, повышение артериального давления, неустойчивое эмоциональное состояние, что также можно перепутать со стрессом», – сообщили эксперты.

Для диагностики заболеваний щитовидки необходимо сдать следующие анализы: тироксин свободный и тиреотропный гормон, а затем обратиться к терапевту или эндокринологу. Проверять щитовидную железу рекомендуется раз в год.

Напомним, в декабре Роспотребнадзор выяснил, что более половины смертей в России происходят из-за плохого питания.