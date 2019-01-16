НГТУ вошёл в международный рейтинг лучших вузов

фото с сайта НГТУ

Новосибирский государственный технический университет попал в число лучших вузов развивающихся стран.

НГТУ третий раз подряд вошёл в международный рейтинг лучших университетов. Он расположился в группе стран, занявших места с 251 по 300. Топ составлен авторитетным образовательным журналом «Times Higher Education». В рейтинг вошли 35 ведущих университетов России, НГТУ среди них занимает 20 место. Всего в списке 442 высших образовательных учреждения. Лидируют вузы Китая, они занимают первые четыре строчки, опережая МГУ.

«Попадать в такие рейтинги очень важно для университета. Деньги за это не дают, зато есть много других плюсов. Во-первых, это очень важно для психологии сотрудников вуза, они видят, что их усилия не проходят даром, получают оценку на международном уровне. В дальнейшем они будут работать ещё лучше», – прокомментировал новость ректор НГТУ Анатолий Батаев.

Эксперты THE оценивали учебную среду вузов, объём научных исследований и доход от них, активность публикаций, развитие международного сотрудничества.

Times Higher Education World University Rankings (THE) – ежегодный мировой рейтинг высших учебных заведений, публикуемый британским журналом. Наряду с рейтингом QS World University Rankings это один из двух наиболее влиятельных международных университетских рейтингов.

Напомним, в сентябре НГУ вошёл в ТОП-500 лучших вузов мира по трудоустройству выпускников.