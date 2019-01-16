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НГТУ вошёл в международный рейтинг лучших вузов

Рубрика: общество

16.01.2019 12:12

фото с сайта НГТУ

Новосибирский государственный технический университет попал в число лучших вузов развивающихся стран.

НГТУ третий раз подряд вошёл в международный рейтинг лучших университетов. Он расположился в группе стран, занявших места с 251 по 300. Топ составлен авторитетным образовательным журналом «Times Higher Education». В рейтинг вошли 35 ведущих университетов России, НГТУ среди них занимает 20 место. Всего в списке 442 высших образовательных учреждения. Лидируют вузы Китая, они занимают первые четыре строчки, опережая МГУ.

«Попадать в такие рейтинги очень важно для университета. Деньги за это не дают, зато есть много других плюсов. Во-первых, это очень важно для психологии сотрудников вуза, они видят, что их усилия не проходят даром, получают оценку на международном уровне. В дальнейшем они будут работать ещё лучше», – прокомментировал новость ректор НГТУ Анатолий Батаев.

Эксперты THE оценивали учебную среду вузов, объём научных исследований и доход от них, активность публикаций, развитие международного сотрудничества.

Times Higher Education World University Rankings (THE) – ежегодный мировой рейтинг высших учебных заведений, публикуемый британским журналом. Наряду с рейтингом QS World University Rankings это один из двух наиболее влиятельных международных университетских рейтингов.

Напомним, в сентябре НГУ вошёл в ТОП-500 лучших вузов мира по трудоустройству выпускников.

Теги: вузы рейтинги НГТУ

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске встретили танки из Лаоса

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

Сибиряки смогут пройти прослушивание в ГИТИС в своём регионе

сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

НГТУ вошёл в международный рейтинг лучших вузов

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит уикенд в Шерегеше

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

200 домов остались без отопления в Новосибирске

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Новосибирский спектакль «Три сестры» 10 раз сыграют в Женеве

сегодня 08:35 Культура 0 Коммент.

Хоккейной «Сибири» повезло в матче с клубом из Сочи

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы по выходным чаще работают, чем отдыхают с семьёй

сегодня 07:34 Работа 0 Коммент.

Живущей на втором этаже омичке пришлось убрать лестницу к её окну

вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сетевые супермаркеты вытесняют мелкие магазины

вчера 17:14 Бизнес 0 Коммент.

Плесень и трещины в стенах обнаружили в одной из больниц Новосибирской области

вчера 16:48 Общество 0 Коммент.

Линию Новосибирского метрополитена планируют достроить к 2023 году

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Травников поддержит Локтя на выборах мэра Новосибирска

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

Легендарные танки провезут с концертом через Новосибирск

вчера 14:04 Общество 0 Коммент.

В трёх кузбасских городах активисты планируют провести гей-парады

вчера 14:01 Общество 0 Коммент.

Коттедж-замок продаётся под Новосибирском за 135 миллионов рублей

вчера 13:24 Недвижимость 0 Коммент.

Реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года

вчера 13:08 Общество 0 Коммент.

Новосибирским учителям расскажут, как не сесть за репост

вчера 12:47 Общество 0 Коммент.

Предложение красноярского сенатора ужесточить закон о СМИ было отвергнуто органами власти

вчера 12:15 Политика 0 Коммент.

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