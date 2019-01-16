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Новосибирские волонтёры взяли под контроль квартиру с 38 кошками

Рубрика: общество

16.01.2019 14:43

фото из группы благотворительного фонда «Варежка» в соцсети «ВКонтакте»

Выяснились новые подробности о судьбе новосибирской пенсионерки, в квартире которой обнаружили несколько десятков домашних животных.

В январе женщину 78 лет, которая держала в своей квартире 40 кошек, госпитализировали с инсультом. Ухаживать за животными кроме неё было некому. Соседи пенсионерки, узнав о болезни, начали угрожать вскрыть двери квартиры и сдать на усыпление животных, ссылаясь на решение суда, которое предъявить не смогли.

Волонтёры благотворительного фонда «Варежка» выяснили, что на сегодняшний день женщина всё ещё находится в больнице, ей продлили лечение. После инсульта она не двигается, но говорит. Волонтёры отмыли её квартиру и продолжают ежедневно поддерживать чистоту. Отмечают, что запах из квартиры стал меньше. В группе фонда «ВКонтакте» сообщили, что женщине в больницу передали продукты и вещи первой необходимости. Фонд продолжает следить за её судьбой.

Напомним, в апреле 2018 года в Новосибирске выбрали «Главную кошку» города.

Теги: благотворительность коты пенсионеры

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей

сегодня 18:12 Экономика 0 Коммент.

Директора ДК Октябрьской революции увезли в больницу на скорой после претензий минкульта

сегодня 18:03 Общество 0 Коммент.

Лжепрокуроры выманивают деньги у доверчивых новосибирцев

сегодня 17:28 Общество 0 Коммент.

Банда во главе с юной сибирячкой ограбила букмекерскую контору

сегодня 16:06 Хроника 0 Коммент.

Каждый шестой новосибирец имеет патологию щитовидной железы

сегодня 16:03 Общество 0 Коммент.

В Колывани мальчик упал в открытый канализационный люк

сегодня 15:13 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске встретили танки из Лаоса

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

Сибиряки смогут пройти прослушивание в ГИТИС в своём регионе

сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

НГТУ вошёл в международный рейтинг лучших вузов

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит уикенд в Шерегеше

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского дома культуры обвинили в растрачивании бюджетных средств

сегодня 11:13 Общество 0 Коммент.

Больше половины новосибирцев сталкивались с нечестными работодателями

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

200 домов остались без отопления в Новосибирске

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Новосибирский спектакль «Три сестры» 10 раз сыграют в Женеве

сегодня 08:35 Культура 0 Коммент.

Хоккейной «Сибири» повезло в матче с клубом из Сочи

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы по выходным чаще работают, чем отдыхают с семьёй

сегодня 07:34 Работа 0 Коммент.

Живущей на втором этаже омичке пришлось убрать лестницу к её окну

вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

В Томске возбудили дело по скандальной рекламе

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сетевые супермаркеты вытесняют мелкие магазины

вчера 17:14 Бизнес 0 Коммент.

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