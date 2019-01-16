Новосибирские волонтёры взяли под контроль квартиру с 38 кошками

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Новосибирские волонтёры взяли под контроль квартиру с 38 кошкамиРубрика: общество
16.01.2019 14:43
фото из группы благотворительного фонда «Варежка» в соцсети «ВКонтакте»
Выяснились новые подробности о судьбе новосибирской пенсионерки, в квартире которой обнаружили несколько десятков домашних животных.
В январе женщину 78 лет, которая держала в своей квартире 40 кошек, госпитализировали с инсультом. Ухаживать за животными кроме неё было некому. Соседи пенсионерки, узнав о болезни, начали угрожать вскрыть двери квартиры и сдать на усыпление животных, ссылаясь на решение суда, которое предъявить не смогли.
Волонтёры благотворительного фонда «Варежка» выяснили, что на сегодняшний день женщина всё ещё находится в больнице, ей продлили лечение. После инсульта она не двигается, но говорит. Волонтёры отмыли её квартиру и продолжают ежедневно поддерживать чистоту. Отмечают, что запах из квартиры стал меньше. В группе фонда «ВКонтакте» сообщили, что женщине в больницу передали продукты и вещи первой необходимости. Фонд продолжает следить за её судьбой.
Напомним, в апреле 2018 года в Новосибирске выбрали «Главную кошку» города.
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Лента новостей
Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей
Директора новосибирского дома культуры обвинили в растрачивании бюджетных средств
Больше половины новосибирцев сталкивались с нечестными работодателями
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