Новосибирские волонтёры взяли под контроль квартиру с 38 кошками

фото из группы благотворительного фонда «Варежка» в соцсети «ВКонтакте»

Выяснились новые подробности о судьбе новосибирской пенсионерки, в квартире которой обнаружили несколько десятков домашних животных.

В январе женщину 78 лет, которая держала в своей квартире 40 кошек, госпитализировали с инсультом. Ухаживать за животными кроме неё было некому. Соседи пенсионерки, узнав о болезни, начали угрожать вскрыть двери квартиры и сдать на усыпление животных, ссылаясь на решение суда, которое предъявить не смогли.

Волонтёры благотворительного фонда «Варежка» выяснили, что на сегодняшний день женщина всё ещё находится в больнице, ей продлили лечение. После инсульта она не двигается, но говорит. Волонтёры отмыли её квартиру и продолжают ежедневно поддерживать чистоту. Отмечают, что запах из квартиры стал меньше. В группе фонда «ВКонтакте» сообщили, что женщине в больницу передали продукты и вещи первой необходимости. Фонд продолжает следить за её судьбой.

Напомним, в апреле 2018 года в Новосибирске выбрали «Главную кошку» города.