Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Микрокредитная компания Новосибирской области начала выдавать займы предприятиям малого и среднего бизнеса региона.

Новосибирский областной фонд микрофинансирования увеличил сумму займа – сообщает пресс-служба правительства области. Фонд предлагает субъектам малого и среднего бизнеса кредит на выгодных условиях – денежные суммы выдаются по ключевой ставке Центробанка РФ, действующей на момент кредитования (сейчас ставка составляет 7,75 % годовых), отсутствуют скрытые комиссии.

Микрозаймы предоставляются компаниям, которые работают в сфере обрабатывающих производств, науки и научного обслуживания, здравоохранения, торговли, строительства. Средства могут быть направлены на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования или транспорта.

За всё время работы фонда, с 2010 года малому бизнесу Новосибирской области выдано 2686 займов на сумму 2,4 миллиарда рублей. Наибольшую активность по взаимодействию с фондом в прошлом году проявляли предприниматели Куйбышевского, Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, Чистоозёрного, Тогучинского, Ордынского, Венгеровского районов, а также города Бердска.

Напомним, в мае сибиряк ограбил офис микрозаймов.