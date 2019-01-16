2 балла
-13
66.76 76.14
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей

сегодня 18:12 Экономика 0 Коммент.

Директора ДК Октябрьской революции увезли в больницу на скорой после претензий минкульта

сегодня 18:03 Общество 0 Коммент.

Лжепрокуроры выманивают деньги у доверчивых новосибирцев

сегодня 17:28 Общество 0 Коммент.

Банда во главе с юной сибирячкой ограбила букмекерскую контору

сегодня 16:06 Хроника 0 Коммент.

Каждый шестой новосибирец имеет патологию щитовидной железы

сегодня 16:03 Общество 0 Коммент.

В Колывани мальчик упал в открытый канализационный люк

сегодня 15:13 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске встретили танки из Лаоса

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

Сибиряки смогут пройти прослушивание в ГИТИС в своём регионе

сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

НГТУ вошёл в международный рейтинг лучших вузов

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит уикенд в Шерегеше

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского дома культуры обвинили в растрачивании бюджетных средств

сегодня 11:13 Общество 0 Коммент.

Больше половины новосибирцев сталкивались с нечестными работодателями

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

200 домов остались без отопления в Новосибирске

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Новосибирский спектакль «Три сестры» 10 раз сыграют в Женеве

сегодня 08:35 Культура 0 Коммент.

Хоккейной «Сибири» повезло в матче с клубом из Сочи

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы по выходным чаще работают, чем отдыхают с семьёй

сегодня 07:34 Работа 0 Коммент.

Живущей на втором этаже омичке пришлось убрать лестницу к её окну

вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

В Томске возбудили дело по скандальной рекламе

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сетевые супермаркеты вытесняют мелкие магазины

вчера 17:14 Бизнес 0 Коммент.

Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей

Рубрика: экономика

16.01.2019 18:12

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

Микрокредитная компания Новосибирской области начала выдавать займы предприятиям малого и среднего бизнеса региона.

Новосибирский областной фонд микрофинансирования увеличил сумму займа – сообщает пресс-служба правительства области. Фонд предлагает субъектам малого и среднего бизнеса кредит на выгодных условиях – денежные суммы выдаются по ключевой ставке Центробанка РФ, действующей на момент кредитования (сейчас ставка составляет 7,75 % годовых), отсутствуют скрытые комиссии.

Микрозаймы предоставляются компаниям, которые работают в сфере обрабатывающих производств, науки и научного обслуживания, здравоохранения, торговли, строительства. Средства могут быть направлены на пополнение оборотных средств, приобретение оборудования или транспорта.

За всё время работы фонда, с 2010 года малому бизнесу Новосибирской области выдано 2686 займов на сумму 2,4 миллиарда рублей. Наибольшую активность по взаимодействию с фондом в прошлом году проявляли предприниматели Куйбышевского, Маслянинского, Мошковского, Новосибирского, Чистоозёрного, Тогучинского, Ордынского, Венгеровского районов, а также города Бердска.

Напомним, в мае сибиряк ограбил офис микрозаймов.

Теги: кредиты малый бизнес бизнес

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей

сегодня 18:12 Экономика 0 Коммент.

Директора ДК Октябрьской революции увезли в больницу на скорой после претензий минкульта

сегодня 18:03 Общество 0 Коммент.

Лжепрокуроры выманивают деньги у доверчивых новосибирцев

сегодня 17:28 Общество 0 Коммент.

Банда во главе с юной сибирячкой ограбила букмекерскую контору

сегодня 16:06 Хроника 0 Коммент.

Каждый шестой новосибирец имеет патологию щитовидной железы

сегодня 16:03 Общество 0 Коммент.

В Колывани мальчик упал в открытый канализационный люк

сегодня 15:13 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске встретили танки из Лаоса

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

Сибиряки смогут пройти прослушивание в ГИТИС в своём регионе

сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

НГТУ вошёл в международный рейтинг лучших вузов

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит уикенд в Шерегеше

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского дома культуры обвинили в растрачивании бюджетных средств

сегодня 11:13 Общество 0 Коммент.

Больше половины новосибирцев сталкивались с нечестными работодателями

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

200 домов остались без отопления в Новосибирске

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Новосибирский спектакль «Три сестры» 10 раз сыграют в Женеве

сегодня 08:35 Культура 0 Коммент.

Хоккейной «Сибири» повезло в матче с клубом из Сочи

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы по выходным чаще работают, чем отдыхают с семьёй

сегодня 07:34 Работа 0 Коммент.

Живущей на втором этаже омичке пришлось убрать лестницу к её окну

вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

В Томске возбудили дело по скандальной рекламе

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сетевые супермаркеты вытесняют мелкие магазины

вчера 17:14 Бизнес 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
10.12.2018

Выйти в бизнес и изменить мир

Кто такие социальные предприниматели ...

Читать далее
Image
07.12.2018

Взять желаемое и не ждать

Где и как достать деньги на нужные вещи быст...

Читать далее
Image
03.12.2018

Закон о самозанятых: кнут и пряник налоговых правил

Чем грозит закон о самозанятых обычным фриланс...

Читать далее
Image
29.08.2018

Технологический прорыв

Президент России Владимир Путин принял участие ...

Читать далее
Image
27.12.2017

Дуля вместо доли

Как отразится отказ от долевого строительства на рынке недви...

Читать далее
Image
26.12.2017

Без уловок

Как привлечь современного потребителя и какие форматы магазинов популяр...

Читать далее

Новости по теме

Бизнес и жильё в Чехии предлагают купить новосибирцам за 57 миллионов рублей 09.01.2019 Четверть сибирских компаний потерпели убытки из-за хакерских атак 03.01.2019 Победительница «фабрики звёзд» для подростков предложила считать слова с помощью приложения 18.12.2018

Популярное

Image

В Новосибирске мать оставила ребёнка одного в квартире на всю ноч...

Image

Тело Ирины Синельниковой найдено в Кемеровской области

Image

Ведутся активные поиски: бердчанка уехала продавать машину и проп...

Image

Пропавшая бердчанка задушена покупателями автомобиля

Image

В Омске на улице нашли годовалого ребёнка

Image

Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребё...

Image

Закрыли уголовное дело по хирургу, лишившему ребёнка части генита...

Image

Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два м...

Image

Около 200 человек ищут пропавшую бердчанку в ночном лесу

Image

Линию Новосибирского метрополитена планируют достроить к 2023 год...

Image

Школьный психолог требует деньги с мамы синеволосой бердчанки

Image

Новосибирский театральный секс-символ женился

Image

В Кузбассе собака – экс-сотрудник МВД попросила помощи у полицейс...