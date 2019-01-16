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Новосибирску выпал шанс провести чемпионат мира по волейболу

Рубрика: общество

16.01.2019 13:00

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

В число претендентов на проведение крупного волейбольного турнира вошли 10 российских городов, в том числе и Новосибирск.

Новосибирск поборется за право провести мужской чемпионат мира по волейболу в 2022 году – сообщает портал Info.sibnet, ссылаясь на заявление мэра Анатолия Локтя. В ноябре конгресс Международной федерации волейбола в Мексике определил Россию в качестве принимающей страны. Соревнования подобного уровня проведут в нашей стране впервые. Помимо Новосибирска, за возможность организации поборются Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Екатеринбург, Кемерово, Красноярск, Белгород, Ярославль.

Новосибирск получит шанс, если будет запущен региональный волейбольный центр. В прошлом году строители и игроки одного из крупнейших российских клубов «Локомотив» заложили камень на месте будущего центра.

Напомним, в июне в Новосибирске стартовало строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра.

Теги: спорт чемпионат

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Предложить новость

В Новосибирске встретили танки из Лаоса

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

Сибиряки смогут пройти прослушивание в ГИТИС в своём регионе

сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

НГТУ вошёл в международный рейтинг лучших вузов

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит уикенд в Шерегеше

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

200 домов остались без отопления в Новосибирске

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Новосибирский спектакль «Три сестры» 10 раз сыграют в Женеве

сегодня 08:35 Культура 0 Коммент.

Хоккейной «Сибири» повезло в матче с клубом из Сочи

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы по выходным чаще работают, чем отдыхают с семьёй

сегодня 07:34 Работа 0 Коммент.

Живущей на втором этаже омичке пришлось убрать лестницу к её окну

вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сетевые супермаркеты вытесняют мелкие магазины

вчера 17:14 Бизнес 0 Коммент.

Плесень и трещины в стенах обнаружили в одной из больниц Новосибирской области

вчера 16:48 Общество 0 Коммент.

Линию Новосибирского метрополитена планируют достроить к 2023 году

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Травников поддержит Локтя на выборах мэра Новосибирска

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

Легендарные танки провезут с концертом через Новосибирск

вчера 14:04 Общество 0 Коммент.

В трёх кузбасских городах активисты планируют провести гей-парады

вчера 14:01 Общество 0 Коммент.

Коттедж-замок продаётся под Новосибирском за 135 миллионов рублей

вчера 13:24 Недвижимость 0 Коммент.

Реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года

вчера 13:08 Общество 0 Коммент.

Новосибирским учителям расскажут, как не сесть за репост

вчера 12:47 Общество 0 Коммент.

Предложение красноярского сенатора ужесточить закон о СМИ было отвергнуто органами власти

вчера 12:15 Политика 0 Коммент.

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