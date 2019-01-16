Новосибирску выпал шанс провести чемпионат мира по волейболу

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Новосибирску выпал шанс провести чемпионат мира по волейболуРубрика: общество
16.01.2019 13:00
ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM
В число претендентов на проведение крупного волейбольного турнира вошли 10 российских городов, в том числе и Новосибирск.
Новосибирск поборется за право провести мужской чемпионат мира по волейболу в 2022 году – сообщает портал Info.sibnet, ссылаясь на заявление мэра Анатолия Локтя. В ноябре конгресс Международной федерации волейбола в Мексике определил Россию в качестве принимающей страны. Соревнования подобного уровня проведут в нашей стране впервые. Помимо Новосибирска, за возможность организации поборются Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград, Екатеринбург, Кемерово, Красноярск, Белгород, Ярославль.
Новосибирск получит шанс, если будет запущен региональный волейбольный центр. В прошлом году строители и игроки одного из крупнейших российских клубов «Локомотив» заложили камень на месте будущего центра.
Напомним, в июне в Новосибирске стартовало строительство крупнейшего за Уралом волейбольного центра.
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Лента новостей
Плесень и трещины в стенах обнаружили в одной из больниц Новосибирской области
Коттедж-замок продаётся под Новосибирском за 135 миллионов рублей
Реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года
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