Новосибирцам рассказали правила пользования бытовым газом

Фото с сайта unsplash.com

В связи с событиями в Шахтах и Магнитогорске на официальном сайте Новосибирска выложили правила пользования бытовым газом, во избежание подобных ситуаций в городе.

Бытовой газ до сих пор многие используют для приготовления пищи, но не все знают, как избежать утечки. На официальном сайте Новосибирска выложили все правила, которые помогут безопасно пользоваться бытовым газом.

ГО и ЧС Кировского района советуют хранить газовые баллоны в подвале в вертикальном положении и стараться избежать попадания на них солнечных лучей.

Заменять баллоны стоит при полностью отключённых электроприборах. Перед заменой необходимо проверить, закрыты ли краны старого и нового баллонов, а после – герметичность соединений с помощью мыльного раствора.

При соединении газового баллона с плитой эксперты советуют проверить шланг: это должен быть гибкий резиновый шланг не более метра длиной и без перегибов по всей длине.

При приготовлении пищи вода не должна попадать на огонь: это может спровоцировать утечку. После того, как всё будет готово, нужно не забыть перекрыть кран.

Также ГО и ЧС Кировского района рекомендуют никогда не сушить бельё над газовой плитой и регулярно чистить горелки во избежание утечки и пожара.

А если утечка газа всё-таки произошла, нужно перекрыть все краны, как только почувствуете запах. Далее следует отключить все электроприборы и убрать подальше спички, чтобы не спровоцировать возгорание, ведь в такой ситуации любая искра может воспламенить газ.

Эксперты рекомендуют после этого открыть все окна и двери, выйти из помещения до полного его проветривания и позвонить в газовую службу по номеру 04 или 112.

Напомним, 21 марта 2018 правительство выделило 133 миллиона рублей на газификацию Новосибирской области.