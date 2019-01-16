Европа Плюс дарит уикенд в Шерегеше

На Европе Плюс в самом разгаре проект «Snow-Тур»; главный приз — путёвка на двоих с проездом и проживанием на три дня в горнолыжный курорт Шерегеш.

У каждого новосибирца есть возможность стать победителем и отправиться в поездку вместе с компанией MAX-BUS. MAX-BUS — это организаторы одних из самых весёлых, громких, дружных и крутых автобусных туров из Новосибирска в Шерегеш, они уже десять лет покоряют горы и сердца искателей приключений.

Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо позвонить в PlayBox с 17:00 до 18:00 по телефону 362-07-72, выполнить задание ведущего и стать финалистом.

Один раз в месяц на развлекательной программе в Открытой студии «Европы Плюс» в ТРЦ «Аура» проходят финальные розыгрыши «Snow Тура», где и определяются победители проекта. Ежемесячно обладателями главного приза могут стать четыре человека.

Отправиться в один из самых популярных горнолыжных центров Сибири вместе с радиостанцией №1 в России и MAX-BUS можно будет до конца февраля 2019 года.