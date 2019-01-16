Европа Плюс дарит уикенд в Шерегеше

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Европа Плюс дарит уикенд в ШерегешеРубрика: общество
16.01.2019 12:01
фото предоставило «Выбери радио»
На Европе Плюс в самом разгаре проект «Snow-Тур»; главный приз — путёвка на двоих с проездом и проживанием на три дня в горнолыжный курорт Шерегеш.
У каждого новосибирца есть возможность стать победителем и отправиться в поездку вместе с компанией MAX-BUS. MAX-BUS — это организаторы одних из самых весёлых, громких, дружных и крутых автобусных туров из Новосибирска в Шерегеш, они уже десять лет покоряют горы и сердца искателей приключений.
Для того, чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо позвонить в PlayBox с 17:00 до 18:00 по телефону 362-07-72, выполнить задание ведущего и стать финалистом.
Один раз в месяц на развлекательной программе в Открытой студии «Европы Плюс» в ТРЦ «Аура» проходят финальные розыгрыши «Snow Тура», где и определяются победители проекта. Ежемесячно обладателями главного приза могут стать четыре человека.
Отправиться в один из самых популярных горнолыжных центров Сибири вместе с радиостанцией №1 в России и MAX-BUS можно будет до конца февраля 2019 года.
Напомним, в сентябре Европа Плюс определила самого быстрого любителя фастфуда в Новосибирске.
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Плесень и трещины в стенах обнаружили в одной из больниц Новосибирской области
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Реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года
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