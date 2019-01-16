Сибиряки смогут пройти прослушивание в ГИТИС в своём регионе

Фото с официального сайта ГИТИС

30 регионов, проводящих конкурс чтецов «Живая классика», смогут пригласить представителей ГИТИСа и дать участникам шанс поступить в один из ведущих театральных вузов.

«Живая классика» – это конкурс для детей от 10 до 17 лет, где ребята читают отрывки из любимых произведений в прозе и показывают свой актёрский талант. В этом году 30 самых активных регионов страны смогут пригласить к себе представителей театрального университета ГИТИС и дать шанс участникам покорить жюри вуза.

Конкурс проводится среди школьников 10-17 лет. Зарегистрироваться для участия можно до 1 февраля на официальном сайте.

В прошлом, 2018 году такой опыт уже был. В Норильск на региональный этап конкурса приезжало жюри из ГИТИС. Четыре участника понравились представителям, и они прошли сразу на третий этап вступительного конкурса, а Анна Яцкова так покорила их, что автоматически поступила на первый курс.

Благодаря Фонду президентских грантов, в этом году возможность пригласить к себе преподавателей ГИТИСа есть у 30 регионов. Проголосовать за свой регион можно на сайте. Результаты голосования сообщат перед региональным этапом, 1 апреля 2019 года.

Напомним, 25 мая 2018 года стало известно, что НГУ начнёт учить профессиям будущего.