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Сибиряки смогут пройти прослушивание в ГИТИС в своём регионе

Рубрика: общество

16.01.2019 13:02

Фото с официального сайта ГИТИС

30 регионов, проводящих конкурс чтецов «Живая классика», смогут пригласить представителей ГИТИСа и дать участникам шанс поступить в один из ведущих театральных вузов.

«Живая классика» – это конкурс для детей от 10 до 17 лет, где ребята читают отрывки из любимых произведений в прозе и показывают свой актёрский талант. В этом году 30 самых активных регионов страны смогут пригласить к себе представителей театрального университета ГИТИС и дать шанс участникам покорить жюри вуза.

Конкурс проводится среди школьников 10-17 лет. Зарегистрироваться для участия можно до 1 февраля на официальном сайте.

В прошлом, 2018 году такой опыт уже был. В Норильск на региональный этап конкурса приезжало жюри из ГИТИС. Четыре участника понравились представителям, и они прошли сразу на третий этап вступительного конкурса, а Анна Яцкова так покорила их, что автоматически поступила на первый курс.

Благодаря Фонду президентских грантов, в этом году возможность пригласить к себе преподавателей ГИТИСа есть у 30 регионов. Проголосовать за свой регион можно на сайте. Результаты голосования сообщат перед региональным этапом, 1 апреля 2019 года. 

Напомним, 25 мая 2018 года стало известно, что НГУ начнёт учить профессиям будущего.

Теги: театр чтец поступление

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Лента новостей

Предложить новость

В Новосибирске встретили танки из Лаоса

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

Сибиряки смогут пройти прослушивание в ГИТИС в своём регионе

сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

НГТУ вошёл в международный рейтинг лучших вузов

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит уикенд в Шерегеше

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

200 домов остались без отопления в Новосибирске

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Новосибирский спектакль «Три сестры» 10 раз сыграют в Женеве

сегодня 08:35 Культура 0 Коммент.

Хоккейной «Сибири» повезло в матче с клубом из Сочи

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы по выходным чаще работают, чем отдыхают с семьёй

сегодня 07:34 Работа 0 Коммент.

Живущей на втором этаже омичке пришлось убрать лестницу к её окну

вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сетевые супермаркеты вытесняют мелкие магазины

вчера 17:14 Бизнес 0 Коммент.

Плесень и трещины в стенах обнаружили в одной из больниц Новосибирской области

вчера 16:48 Общество 0 Коммент.

Линию Новосибирского метрополитена планируют достроить к 2023 году

вчера 15:50 Общество 0 Коммент.

Травников поддержит Локтя на выборах мэра Новосибирска

вчера 14:18 Политика 0 Коммент.

Легендарные танки провезут с концертом через Новосибирск

вчера 14:04 Общество 0 Коммент.

В трёх кузбасских городах активисты планируют провести гей-парады

вчера 14:01 Общество 0 Коммент.

Коттедж-замок продаётся под Новосибирском за 135 миллионов рублей

вчера 13:24 Недвижимость 0 Коммент.

Реставрация новосибирского сквера Героев Революции продлится до 2022 года

вчера 13:08 Общество 0 Коммент.

Новосибирским учителям расскажут, как не сесть за репост

вчера 12:47 Общество 0 Коммент.

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вчера 12:15 Политика 0 Коммент.

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