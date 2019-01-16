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В Колывани мальчик упал в открытый канализационный люк

Рубрика: проиcшествия

16.01.2019 15:13

Фото с сайта unsplash.com

Прокуратура объявила проверку после того, как в Колывани девятилетний мальчик упал в канализационный люк.

10 января в Колывани девятилетний мальчик играл с друзьями во дворе и в процессе игры упал в канализационный люк. Происшествие произошло на улице Гололобова возле дома № 5. Крышка люка оказалась незакрыта, мальчик этого не заметил, оступился и упал прямиком в люк. Друзья сразу же позвали на помощь и мальчика из ледяной воды спасли две взрослые женщины.

«Мы обслуживаем дом № 1, а этот люк находится рядом с домом № 5. Он не обслуживается никакой управляющей компанией. Мы даже не знали, что там какой-то люк есть. Поэтому мы думаем, что лучше переадресовать этот вопрос администрации и уточнить, почему этот дом не обслуживается», – пояснили случившееся в управляющей компании.

После этого происшествия прокуратура приняла решение провести проверку в управляющей компании, чтобы оценить бездействие должностных лиц. По результатам проверки будут приняты меры в отношении сотрудников.

Напомним, 5 февраля 2018 года мэр Колывани ушёл в отставку после гибели двух детей в ремонтной яме.

Теги: прокуратура проверка люк

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