Лжепрокуроры выманивают деньги у доверчивых новосибирцев

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На территории Новосибирской области возобновились телефонные мошенничества.

Прокуратура сообщает, что активность телефонных аферистов снова выросла. Неизвестные звонят и представляются работниками органов прокуратуры разного уровня.

Для усыпления бдительности злоумышленники приглашают собеседника в прокуратуру под различными предлогами – например, получить копию акта проверки, привезти какие-нибудь документы. По дороге злоумышленники просят пополнить баланс на одном или нескольких сотовых телефонов на сумму от одной до нескольких тысяч рублей. Мошенники обещают вернуть деньги при встрече.

Жителей Новосибирской области просят быть бдительными и при поступлении подобных звонков обращаться к дежурному прокурору по номеру 210-28-15.

Напомним, в марте новосибирские мошенники заработали более 50 тысяч рублей на наивности жителей.