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Лжепрокуроры выманивают деньги у доверчивых новосибирцев

Рубрика: общество

16.01.2019 17:28

ФОТО С САЙТА PIXABAY.COM

На территории Новосибирской области возобновились телефонные мошенничества.

Прокуратура сообщает, что активность телефонных аферистов снова выросла. Неизвестные звонят и представляются работниками органов прокуратуры разного уровня.

Для усыпления бдительности злоумышленники приглашают собеседника в прокуратуру под различными предлогами – например, получить копию акта проверки, привезти какие-нибудь документы. По дороге злоумышленники просят пополнить баланс на одном или нескольких сотовых телефонов на сумму от одной до нескольких тысяч рублей. Мошенники обещают вернуть деньги при встрече.

Жителей Новосибирской области просят быть бдительными и при поступлении подобных звонков обращаться к дежурному прокурору по номеру 210-28-15.

Напомним, в марте новосибирские мошенники заработали более 50 тысяч рублей на наивности жителей. 

 

Теги: прокуратура мошенничество мобильная связь

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей

сегодня 18:12 Экономика 0 Коммент.

Директора ДК Октябрьской революции увезли в больницу на скорой после претензий минкульта

сегодня 18:03 Общество 0 Коммент.

Лжепрокуроры выманивают деньги у доверчивых новосибирцев

сегодня 17:28 Общество 0 Коммент.

Банда во главе с юной сибирячкой ограбила букмекерскую контору

сегодня 16:06 Хроника 0 Коммент.

Каждый шестой новосибирец имеет патологию щитовидной железы

сегодня 16:03 Общество 0 Коммент.

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сегодня 15:13 Хроника 0 Коммент.

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сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

Сибиряки смогут пройти прослушивание в ГИТИС в своём регионе

сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

НГТУ вошёл в международный рейтинг лучших вузов

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит уикенд в Шерегеше

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского дома культуры обвинили в растрачивании бюджетных средств

сегодня 11:13 Общество 0 Коммент.

Больше половины новосибирцев сталкивались с нечестными работодателями

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

200 домов остались без отопления в Новосибирске

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

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сегодня 08:35 Культура 0 Коммент.

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сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

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сегодня 07:34 Работа 0 Коммент.

Живущей на втором этаже омичке пришлось убрать лестницу к её окну

вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

В Томске возбудили дело по скандальной рекламе

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

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