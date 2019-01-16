В Новосибирске встретили танки из Лаоса

фото предоставлено пресс-службой ЦВО

Железнодорожный эшелон с советскими танками Т-34 прибыл в Новосибирскую область.

Танки из Лаоса прибыли в Новосибирскую область. Встреча техники проходила на станции «Новосибирск-Главный». В мероприятии принял участие заместитель губернатора Сергей Нелюбов. Он поздравил жителей города «со знаменательным событием – возвращением на Родину символа Победы в Великой Отечественной войне».

На торжественном митинге и концерте собрались ветераны ВОВ, руководство 41-й общевойсковой армии, представители правительства области, военно-патриотических движений, молодёжных и ветеранских организаций.

Мероприятие организованно в рамках сотрудничества между Минобороны РФ и Минобороны Лаоса. Ранее танки стояли на вооружении лаосской армии. Сейчас Т-34 перевозят до станции Нара Московской железной дороги. Ожидается, что технику будут использовать в торжественных парадах, кинематографе, а также в качестве музейных экспонатов.

Напомним, в феврале новосибирские учёные вошли в состав оружейных экспертов Минобороны РФ.