В Новосибирске встретили танки из Лаоса

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В Новосибирске встретили танки из ЛаосаРубрика: общество
16.01.2019 13:17
фото предоставлено пресс-службой ЦВО
Железнодорожный эшелон с советскими танками Т-34 прибыл в Новосибирскую область.
Танки из Лаоса прибыли в Новосибирскую область. Встреча техники проходила на станции «Новосибирск-Главный». В мероприятии принял участие заместитель губернатора Сергей Нелюбов. Он поздравил жителей города «со знаменательным событием – возвращением на Родину символа Победы в Великой Отечественной войне».
На торжественном митинге и концерте собрались ветераны ВОВ, руководство 41-й общевойсковой армии, представители правительства области, военно-патриотических движений, молодёжных и ветеранских организаций.
Мероприятие организованно в рамках сотрудничества между Минобороны РФ и Минобороны Лаоса. Ранее танки стояли на вооружении лаосской армии. Сейчас Т-34 перевозят до станции Нара Московской железной дороги. Ожидается, что технику будут использовать в торжественных парадах, кинематографе, а также в качестве музейных экспонатов.
Напомним, в феврале новосибирские учёные вошли в состав оружейных экспертов Минобороны РФ.
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Лента новостей
Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей
Директора новосибирского дома культуры обвинили в растрачивании бюджетных средств
Больше половины новосибирцев сталкивались с нечестными работодателями
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