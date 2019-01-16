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В Новосибирске встретили танки из Лаоса

Рубрика: общество

16.01.2019 13:17

фото предоставлено пресс-службой ЦВО

Железнодорожный эшелон с советскими танками Т-34 прибыл в Новосибирскую область.

Танки из Лаоса прибыли в Новосибирскую область. Встреча техники проходила на станции «Новосибирск-Главный». В мероприятии принял участие заместитель губернатора Сергей Нелюбов. Он поздравил жителей города «со знаменательным событием – возвращением на Родину символа Победы в Великой Отечественной войне».

На торжественном митинге и концерте собрались ветераны ВОВ, руководство 41-й общевойсковой армии, представители правительства области, военно-патриотических движений, молодёжных и ветеранских организаций.

Мероприятие организованно в рамках сотрудничества между Минобороны РФ и Минобороны Лаоса. Ранее танки стояли на вооружении лаосской армии. Сейчас Т-34 перевозят до станции Нара Московской железной дороги. Ожидается, что технику будут использовать в торжественных парадах, кинематографе, а также в качестве музейных экспонатов.

Напомним, в феврале новосибирские учёные вошли в состав оружейных экспертов Минобороны РФ.

Теги: Минобороны парад

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Лента новостей

Предложить новость

Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей

сегодня 18:12 Экономика 0 Коммент.

Директора ДК Октябрьской революции увезли в больницу на скорой после претензий минкульта

сегодня 18:03 Общество 0 Коммент.

Лжепрокуроры выманивают деньги у доверчивых новосибирцев

сегодня 17:28 Общество 0 Коммент.

Банда во главе с юной сибирячкой ограбила букмекерскую контору

сегодня 16:06 Хроника 0 Коммент.

Каждый шестой новосибирец имеет патологию щитовидной железы

сегодня 16:03 Общество 0 Коммент.

В Колывани мальчик упал в открытый канализационный люк

сегодня 15:13 Хроника 0 Коммент.

В Новосибирске встретили танки из Лаоса

сегодня 13:17 Общество 0 Коммент.

Сибиряки смогут пройти прослушивание в ГИТИС в своём регионе

сегодня 13:02 Общество 0 Коммент.

НГТУ вошёл в международный рейтинг лучших вузов

сегодня 12:12 Общество 0 Коммент.

Европа Плюс дарит уикенд в Шерегеше

сегодня 12:01 Общество 0 Коммент.

Директора новосибирского дома культуры обвинили в растрачивании бюджетных средств

сегодня 11:13 Общество 0 Коммент.

Больше половины новосибирцев сталкивались с нечестными работодателями

сегодня 10:55 Общество 0 Коммент.

200 домов остались без отопления в Новосибирске

сегодня 10:29 Общество 0 Коммент.

Новосибирский спектакль «Три сестры» 10 раз сыграют в Женеве

сегодня 08:35 Культура 0 Коммент.

Хоккейной «Сибири» повезло в матче с клубом из Сочи

сегодня 08:01 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы по выходным чаще работают, чем отдыхают с семьёй

сегодня 07:34 Работа 0 Коммент.

Живущей на втором этаже омичке пришлось убрать лестницу к её окну

вчера 17:35 Общество 0 Коммент.

В Томске возбудили дело по скандальной рекламе

вчера 17:23 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске сетевые супермаркеты вытесняют мелкие магазины

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