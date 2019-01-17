Четыре человека погибли при взрыве газа в Тбилиси

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17 января в Грузии объявлен днём траура из-за гибели четырёх человек при взрыве газа в многоквартирном доме на севере Тбилиси.

В среду, 16 января, произошёл взрыв газа на шестом этаже многоквартирного дома в столице Грузии. В результате взрыва четыре человека погибли, в том числе четырёхлетний ребёнок, который скончался в медучреждении. Еще шесть пострадали и находятся в больницах.

«Причиной происшествия является утечка природного газа. Взрыв был настолько сильным, что неподалёку пострадали ещё три здания. Расследование ведётся по п. 3 ст. 240 УК "нарушение правил безопасности в процессе строительства или эксплуатации объекта, приведшее к гибели двух или более человек"», – говорится в сообщении Rustavi 2.

Напомним, 14 января произошёл взрыв газа в городе Шахты Ростовской области – по итоговой информации от него погибли пять человек.