Десятки фельдшеро-акушерских пунктов обещают построить в Новосибирской области

фото с сайта pixabay.com

В 2019 году в Новосибирской области ожидается строительство около 30 ФАПов, которые будут обслуживать 12 тысяч жителей региона.

В региональном минздраве сообщили, что жители даже самых дальних уголков области должны иметь возможность получить квалифицированную медпомощь. Поэтому в текущем, 2019 году проведут работы по модернизации и обновлению сети фельдшерско-акушерских пунктов.

«ФАПы должны быть максимально удобными и для персонала, и для пациентов, со всем необходимым набором медицинских услуг, с комфортными условиями. Согласно федеральным нормативам, строительство ФАПов возможно только в населенных пунктах, где проживают больше ста человек. Однако не останутся без внимания медиков и жители малых деревень – предусмотрены регулярные выезды медработников из ФАПов соседних сел, а также из и районных больниц», – подчеркнул министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В ФАПах оказывается первая помощь при травмах, острых заболеваниях, наблюдают беременных, курируют людей с хроническими заболеваниями и ставят прививки.

В Новосибирской области на данный момент работает около 1000 таких пунктов. В этом году их должно появиться ещё около 30 штук — на это из регионального бюджета выделят 300 миллионов рублей.

Напомним, в октябре сообщалось, что в региональном минздраве проверят и определят, нужен ли ремонт старым фельдшерско-акушерским пунктам в Новосибирской области.