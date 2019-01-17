Лента новостейПредложить новость
«Сибирь» взяла реванш у московского «Спартака» за разгром перед Рождеством
Томские офтальмологи впервые имплантировали пациенту радужку и хрусталик
Десятки фельдшеро-акушерских пунктов обещают построить в Новосибирской области
В праздники новосибирцы чаще стали пользоваться интернетом на вокзалах
Волонтёры просят новосибирцев помочь обустроить новый дом для кошек
Гендиректора сибирского производителя популярной водки задержали в столице
Военные на «Панцирях» отразили атаку на командный пункт под Новосибирском
«Билайн» предлагает сибирякам кэшбэк сразу после регистрации и скидки до 25 %
Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей
Десятки фельдшеро-акушерских пунктов обещают построить в Новосибирской областиРубрика: общество
17.01.2019 15:43
фото с сайта pixabay.com
В 2019 году в Новосибирской области ожидается строительство около 30 ФАПов, которые будут обслуживать 12 тысяч жителей региона.
В региональном минздраве сообщили, что жители даже самых дальних уголков области должны иметь возможность получить квалифицированную медпомощь. Поэтому в текущем, 2019 году проведут работы по модернизации и обновлению сети фельдшерско-акушерских пунктов.
«ФАПы должны быть максимально удобными и для персонала, и для пациентов, со всем необходимым набором медицинских услуг, с комфортными условиями. Согласно федеральным нормативам, строительство ФАПов возможно только в населенных пунктах, где проживают больше ста человек. Однако не останутся без внимания медиков и жители малых деревень – предусмотрены регулярные выезды медработников из ФАПов соседних сел, а также из и районных больниц», – подчеркнул министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.
В ФАПах оказывается первая помощь при травмах, острых заболеваниях, наблюдают беременных, курируют людей с хроническими заболеваниями и ставят прививки.
В Новосибирской области на данный момент работает около 1000 таких пунктов. В этом году их должно появиться ещё около 30 штук — на это из регионального бюджета выделят 300 миллионов рублей.
Напомним, в октябре сообщалось, что в региональном минздраве проверят и определят, нужен ли ремонт старым фельдшерско-акушерским пунктам в Новосибирской области.
Комментарии
Лента новостей
«Сибирь» взяла реванш у московского «Спартака» за разгром перед Рождеством
Томские офтальмологи впервые имплантировали пациенту радужку и хрусталик
Десятки фельдшеро-акушерских пунктов обещают построить в Новосибирской области
В праздники новосибирцы чаще стали пользоваться интернетом на вокзалах
Волонтёры просят новосибирцев помочь обустроить новый дом для кошек
Гендиректора сибирского производителя популярной водки задержали в столице
Военные на «Панцирях» отразили атаку на командный пункт под Новосибирском
«Билайн» предлагает сибирякам кэшбэк сразу после регистрации и скидки до 25 %
Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей
Статьи по теме
Закрытое лечение
Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...
Имидж и креатив
Молодые активисты внесли предложения в предвыборную программу ...
Развивать Советский
С рабочим визитом Андрей Травников побывал в Советско...
Новости по теме
Популярное