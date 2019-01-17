2 балла
-17
66.44 75.63
Love Radio слушать online Реклама на сиб.фм
Авто Недвижимость Работа

Лента новостей

Предложить новость

«Сибирь» взяла реванш у московского «Спартака» за разгром перед Рождеством

сегодня 22:32 Общество 0 Коммент.

Томские офтальмологи впервые имплантировали пациенту радужку и хрусталик

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске на выходных потеплеет до нуля градусов

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Любителей баров и ночных прогулок проверят на ВИЧ в Новосибирске

сегодня 16:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные нашли способ вылечить опухоль мозга

сегодня 16:01 Наука 0 Коммент.

Десятки фельдшеро-акушерских пунктов обещают построить в Новосибирской области

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

В праздники новосибирцы чаще стали пользоваться интернетом на вокзалах

сегодня 14:05 Общество 0 Коммент.

Концерт LP пройдёт в Новосибирске при поддержке Европы Плюс

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Юрий Зозуля сложит полномочия депутата новосибирского заксобрания

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Волонтёры просят новосибирцев помочь обустроить новый дом для кошек

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

Кемеровский спецназ арестовал мэра в Кузбасcе из-за взяток

сегодня 13:03 Общество 0 Коммент.

Четыре человека погибли при взрыве газа в Тбилиси

сегодня 12:03 Хроника 0 Коммент.

Бузова или Лазарев: стали известны кандидаты на Евровидение-2019

сегодня 11:51 Культура 0 Коммент.

Гендиректора сибирского производителя популярной водки задержали в столице

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

Военные на «Панцирях» отразили атаку на командный пункт под Новосибирском

сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

«Билайн» предлагает сибирякам кэшбэк сразу после регистрации и скидки до 25 %

сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы рассказали о своей готовности к браку

сегодня 07:32 Woman 0 Коммент.

Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей

вчера 18:12 Экономика 0 Коммент.

Директора ДК Октябрьской революции увезли в больницу на скорой после претензий минкульта

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

Десятки фельдшеро-акушерских пунктов обещают построить в Новосибирской области

Рубрика: общество

17.01.2019 15:43

фото с сайта pixabay.com

В 2019 году в Новосибирской области ожидается строительство около 30 ФАПов, которые будут обслуживать 12 тысяч жителей региона.

В региональном минздраве сообщили, что жители даже самых дальних уголков области должны иметь возможность получить квалифицированную медпомощь. Поэтому в текущем, 2019 году проведут работы по модернизации и обновлению сети фельдшерско-акушерских пунктов.

«ФАПы должны быть максимально удобными и для персонала, и для пациентов, со всем необходимым набором медицинских услуг, с комфортными условиями. Согласно федеральным нормативам, строительство ФАПов возможно только в населенных пунктах, где проживают больше ста человек. Однако не останутся без внимания медиков и жители малых деревень – предусмотрены регулярные выезды медработников из ФАПов соседних сел, а также из и районных больниц», – подчеркнул министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

В ФАПах оказывается первая помощь при травмах, острых заболеваниях, наблюдают беременных, курируют людей с хроническими заболеваниями и ставят прививки.

В Новосибирской области на данный момент работает около 1000 таких пунктов. В этом году их должно появиться ещё около 30 штук — на это из регионального бюджета выделят 300 миллионов рублей.

Напомним, в октябре сообщалось, что в региональном минздраве проверят и определят, нужен ли ремонт старым фельдшерско-акушерским пунктам в Новосибирской области.

Теги: больницы Правительство Новосибирской области Минздрав

Комментарии

Ваш e-mail
Ваш никнейм
Комментарий

Лента новостей

Предложить новость

«Сибирь» взяла реванш у московского «Спартака» за разгром перед Рождеством

сегодня 22:32 Общество 0 Коммент.

Томские офтальмологи впервые имплантировали пациенту радужку и хрусталик

сегодня 17:03 Общество 0 Коммент.

В Новосибирске на выходных потеплеет до нуля градусов

сегодня 16:50 Общество 0 Коммент.

Любителей баров и ночных прогулок проверят на ВИЧ в Новосибирске

сегодня 16:40 Общество 0 Коммент.

Новосибирские учёные нашли способ вылечить опухоль мозга

сегодня 16:01 Наука 0 Коммент.

Десятки фельдшеро-акушерских пунктов обещают построить в Новосибирской области

сегодня 15:43 Общество 0 Коммент.

В праздники новосибирцы чаще стали пользоваться интернетом на вокзалах

сегодня 14:05 Общество 0 Коммент.

Концерт LP пройдёт в Новосибирске при поддержке Европы Плюс

сегодня 14:04 Общество 0 Коммент.

Юрий Зозуля сложит полномочия депутата новосибирского заксобрания

сегодня 13:53 Общество 0 Коммент.

Волонтёры просят новосибирцев помочь обустроить новый дом для кошек

сегодня 13:04 Общество 0 Коммент.

Кемеровский спецназ арестовал мэра в Кузбасcе из-за взяток

сегодня 13:03 Общество 0 Коммент.

Четыре человека погибли при взрыве газа в Тбилиси

сегодня 12:03 Хроника 0 Коммент.

Бузова или Лазарев: стали известны кандидаты на Евровидение-2019

сегодня 11:51 Культура 0 Коммент.

Гендиректора сибирского производителя популярной водки задержали в столице

сегодня 11:36 Хроника 0 Коммент.

Военные на «Панцирях» отразили атаку на командный пункт под Новосибирском

сегодня 09:45 Общество 0 Коммент.

«Билайн» предлагает сибирякам кэшбэк сразу после регистрации и скидки до 25 %

сегодня 08:37 Общество 0 Коммент.

Новосибирцы рассказали о своей готовности к браку

сегодня 07:32 Woman 0 Коммент.

Новосибирский фонд микрофинансирования увеличил размер займа до 5 миллионов рублей

вчера 18:12 Экономика 0 Коммент.

Директора ДК Октябрьской революции увезли в больницу на скорой после претензий минкульта

вчера 18:03 Общество 0 Коммент.

Статьи по теме

Image
12.09.2018

Голоса городские и сельские

Сравнительные итоги выборов губернатора...

Читать далее
Image
30.08.2018

Закрытое лечение

Как прорваться к больному через наглухо запертые двери реан...

Читать далее
Image
22.08.2018

Заботы малого бизнеса

Новосибирские предприниматели обеспокоены будущим ...

Читать далее
Image
10.08.2018

Имидж и креатив

Молодые активисты внесли предложения в предвыборную программу ...

Читать далее
Image
08.08.2018

Развивать Советский

С рабочим визитом Андрей Травников побывал в Советско...

Читать далее
Image
01.08.2018

Ставим амбициозные задачи

Кандидат в губернаторы Новосибирской облас...

Читать далее

Новости по теме

Любителей баров и ночных прогулок проверят на ВИЧ в Новосибирске сегодня 16:40 Директора ДК Октябрьской революции увезли в больницу на скорой после претензий минкульта вчера 18:03 Плесень и трещины в стенах обнаружили в одной из больниц Новосибирской области 15.01.2019

Популярное

Image

В Новосибирске мать оставила ребёнка одного в квартире на всю ноч...

Image

Тело Ирины Синельниковой найдено в Кемеровской области

Image

Ведутся активные поиски: бердчанка уехала продавать машину и проп...

Image

Пропавшая бердчанка задушена покупателями автомобиля

Image

В Омске на улице нашли годовалого ребёнка

Image

Обвиняемых в убийстве бердчанки Синельниковой арестовали на два м...

Image

Полицейские нашли мать оставленного в новосибирской квартире ребё...

Image

Закрыли уголовное дело по хирургу, лишившему ребёнка части генита...

Image

Около 200 человек ищут пропавшую бердчанку в ночном лесу

Image

Эксперты озвучили причину смерти бердчанки Синельниковой

Image

Линию Новосибирского метрополитена планируют достроить к 2023 год...

Image

Школьный психолог требует деньги с мамы синеволосой бердчанки

Image

Новосибирский театральный секс-символ женился